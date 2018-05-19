کرپشن کے الزام میں گرفتار شرجیل میمن نے ملک میں 2قانون ہونے کی شکایت کردی
کراچی: پاکستان پیپلز پارٹی ( پی پی پی ) کے رہنما اور کرپشن کے الزام میں گرفتار سابق صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ اس ملک میں دو قانون ہیں،جس میں ایک پورے ملک کے لیے اور ایک سندھ کے لیے ہے۔
احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافی کے سوال کہ ہائیکورٹ سے آپ کی درخواست ضمانت اور نظر ثانی کی درخواست مسترد ہونے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پر انہوں نے کہا کہ میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں آپ خود دیکھ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جو ملزم ٹرائل کورٹ میں مقدمات کا سامنا کر رہا ہو اسے ضمانت کی ضرورت نہیں اور فیصلے کی مثال کیپٹن صفدر کا کیس ہے۔
شرجیل میمن نے کہا کہ میری درخواست ہے کہ اس قانون کو ملک کے دیگر صوبوں کی طرح سندھ میں بھی ہونا چاہیے۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے بہت ہی بیوقوفانہ اور احمقانہ بیان دیا، سیاست ہوتی رہتی ہے لیکن ملکی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگایا جاسکتا، دنیا میں ایسے حالات چل رہے ہیں کہ اس طرح کے بیان سے ملک کی تذلیل ہورہی ہے۔
نیب ریفرنس: شرجیل میمن کے وکیل کی گواہ پر جرح مکمل
علاوہ ازیں محکمہ اطلاعات سندھ میں پونے 6 ارب روپے کی کرپشن کے خلاف ریفرنس کی میں شرجیل میمن کے وکیل نے گواہ کے بیان پر جرح مکمل کرلی۔
کراچی کی احتساب عدالت میں محکمہ اطلاعات سندھ میں پونے 6 ارب رپے کی کرپشن کے خلاف ریفرنس کی سماعت ہوئی۔
اس دوران سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کے وکیل عامر نقوی نے قومی احتساب بیور (نیب) کی گواہ اور مدعی زینت جہاں کے بیان پر جرح کی۔
دوران سماعت شرجیل میمن کے وکیل نے گواہ سے سوال کیا کہ 2004 میں آپ کس عہدے پر تھیں اور کونسے گریڈ میں تھی، آپ کی ترقی 16 سے 17 گریڈ میں کیسے ہوئی ؟ اس پر زینت جہاں نے جواب دیا کہ میری ترقی نہیں ہوئی بلکہ اپ گریڈیشن ہوئی تھی۔
وکیل عامر رضا نقوی نے سوال کیا کہ ماضی میں آپ ایک سے زائد عہدوں پر تعینات تھیں، جس پر زینت جہاں نے کہا جی میں ایک سے زائد عہدوں پر تعینات رہی ہوں۔
عدالت میں سماعت کے دوران جرح کرتے ہوئے عامر رضا نقوی نے پوچھا کہ مئی 2010 میں آپ کو شوکاز نوٹس جاری ہوا؟ جس پر گواہ زینت جہاں نے بتایا کہ شوکاز نوٹس میں یہ تھا کہ 56 دن غیر حاضری رہی مگر یہ نہیں لکھا تھا کہ کب اور کس وجہ سے ہوئی۔
شرجیل میمن کے وکیل نے زینت جہاں سے پوچھا کہ آپ نے بیان میں کہا کہ آپ کو ملی تو اس بارے میں آپ نے پولیس سے بات کی، جس پر نیب کی گواہ نے بتایا کہ 2017 میں مجھ پر حملہ کیا گیا تھا، جس کے خلاف میں نے درخواست دی تھی۔
اس پر عامر رضا نقوی نے پھر سوال کیا کہ اپنے جو درخواست دی تھی، اس میں کوئی ملزمان ملوث تھے، جس پر گواہ زینت جہاں نے کہا کہ تحقیقات ہوں گی تو ملوث لوگ نکلیں گے۔
بعد ازاں شرجیل انعام میمن کے وکیل نے گواہ کے بیان پر جرح مکمل کرلی، جس کے بعد عدالت نے مزید کارروائی کے لیے سماعت 26 مئی تک ملتوی کردی، آئندہ سماعت پر دیگر ملزمان کے وکلاء گواہ کے بیان پر جرح کریں گے۔
سندھ کے محکمہ اطلاعات میں کرپشن — کب کیا ہوا؟
خیال رہے کہ سابق صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن، اس وقت کے صوبائی سیکریٹری اطلاعات، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر پر 15-2013 کے دوران سرکاری رقم میں 5 ارب 76 کروڑ روپے کی خرد برد کے الزام میں تحقیقات جاری ہیں۔
سابق صوبائی وزیر پر الزام ہے کہ انہوں نے مذکورہ رقم صوبائی حکومت کی جانب سے آگاہی مہم کے لیے الیکٹرونک میڈیا کو دیے جانے والے اشتہارات کی مد میں کی جانے والی کرپشن کے دوران خرد برد کی۔
شرجیل انعام میمن نے 2015 میں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرلی تھی اور تقریباً 2 سال تک بیرون ملک رہنے کے بعد جب وہ گزشتہ برس 18 اور 19 مارچ کی درمیانی شب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچے، تو انہیں قومی احتساب بیورو (نیب) کے اہلکاروں نے ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کرلیا تھا۔
تاہم 2 گھنٹے پوچھ گچھ کرنے اور ضمانتی کاغذات دیکھنے کے بعد نیب راولپنڈی کے اہلکاروں شرجیل میمن کو رہا کردیا تھا۔
یاد رہے کہ گزشتہ برس مارچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض شرجیل میمن کی حفاظتی درخواست ضمانت منظور کی تھی۔
یہ بھی یاد رہے کہ 23 اکتوبر 2017 کو سندھ ہائی کورٹ نے نیب کی اپیل پر شرجیل انعام میمن سمیت دیگر ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کردی تھی جس کے بعد نیب کی ٹیم نے انھیں عدالت سے باہر آتے ہی گرفتار کرلیا تھا۔
بعدِ ازاں سابق صوبائی وزیر سمیت 12 ملزمان کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے درخواستیں دائر کی گئی تھی جنہیں چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے مسترد کردیا تھا۔
یاد رہے کہ 25 نومبر 2017 کو شرجیل میمن نے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت کی درخواست مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔
4 دسمبر 2017 کو ہونے والی سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کردی گئی تھی جس میں ممکنہ طور پر ان کے اور دیگر شریک ملزمان کے خلاف فردِ جرم عائد کی جانی تھی۔
سماعت سے قبل شرجیل میمن کے وکیل کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ سابق صوبائی وزیر کی طبیعت نا ساز ہے اور انہیں طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔
13 دسمبر 2017 کو ہونے والی سماعت کے دوران احتساب عدالت نے شرجیل انعام میمن کی طبی سہولیات کی تشخیص کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیتے ہوئے اس میں نیورولوجسٹ، نیورو فیزیشنز اور دیگر ڈاکٹروں کو شامل کرنے کی ہدایت جاری کی تھی جبکہ سیکریٹری صحت کو بھی اس حوالے سے جواب جمع کرنے کی ہدایت کی تھی۔
23 دسمبر 2017 کو شرجیل میمن اور دیگر ملزمان کی جانب سے احتساب عدالت میں درخواست دائر کی گئی جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ نیب حکام نے اپنی رپورٹ میں ملزمان کی گرفتاری سے متعلق عدالت کو گمراہ کیا تاہم ان کی گرفتاری کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔
شرجیل انعام میمن کی جانب سے دائر درخواست کے بعد عدالت نے ملزمان پر فردِ جرم عائد کرنے کی کارروائی آئندہ سماعت تک مؤخر کردی تھی۔
سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن سمیت دیگر ملزمان کی جانب سے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں سپریم کورٹ میں بھی دائر کی گئیں تھیں جنہیں 2 جنوری 2018 کو عدالتِ عظمیٰ نے کو مسترد کردیا تھا۔
