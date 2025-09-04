  • KHI: Clear 27.6°C
  • LHR: Clear 26.3°C
  • ISB: Clear 24.7°C
شبلی فراز اور کنول شوزب کی ای سی ایل سے نام نہ نکالنے پر توہین عدالت کی درخواستیں خارج

ویب ڈیسک شائع September 4, 2025 اپ ڈیٹ September 4, 2025 12:58pm
— فائل فوٹو: اسلام آباد ہائیکورٹ ویب سائٹ
اسلام آباد ہائی کورٹ نے نام سفری پابندی کی فہرست سے نہ نکالنے پر توہین عدالت کی شبلی فراز اور کنول شوذب کی درخواستیں خارج کردیں۔

اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت میں تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز اور کنول شوذب کے نام سفری پابندی کی فہرست سے نہ نکالنے پر توہین عدالت کیسز کی سماعت ہوئی۔

دو بار کیس کال ہونے پر شبلی فراز اور کنول شوذب کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا جس کے باعث جسٹس طارق محمود محمود جہانگیری نے عدم پیروی پر درخواستیں خارج کردیں۔

