سیلاب کے پیش نظر سندھ میں پاک فوج اور رینجرز ضروری ساز و سامان کیساتھ تعینات
پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سندھ میں ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیشِ نظر پیشگی حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔
ریڈیو پاکستان کے مطابق پاکستان میں حالیہ بارشوں اور بھارت کی آبی جارحیت کے پیشِ نظر فوجی دستے حساس علاقوں میں ضروری سازوسامان کے ساتھ تعینات کر دیے گئے ہیں۔
سندھ رینجرز محکمہ آبپاشی کے تعمیری اور مرمتی کام پر مامور عملے کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ دریائے سندھ کے حفاظتی بندوں اور پشتوں پر گشت اور چوکیاں بڑھا دی گئی ہیں۔
کچے کے علاقے سے نقل مکانی کرنے والے افراد کو بھی معاونت فراہم کی جا رہی ہے، رینجرز نے سول انتظامیہ کے تعاون سے ایک مفت طبی کیمپ بھی قائم کیا ہے۔