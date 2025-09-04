  • KHI: Clear 27.6°C
جنرل ساحر شمشاد مرزا کی قطر کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقات، امن و استحکام کیلئے مشترکہ عزم کا اعادہ

ویب ڈیسک شائع September 4, 2025 اپ ڈیٹ September 4, 2025 05:22pm
— فوٹو: آئی ایس پی آر، فیس بک
چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد نے قطر کے سرکاری دورے میں قطری عسکری و سیاسی قیادت سے ملاقات کی، جس میں فریقین نے خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور علاقائی و عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔

انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد نے دورہ قطر میں دوسری اعلیٰ سطح کی عسکری تعاون کمیٹی (ایچ ایم سی سی) کے اجلاس میں شرکت کی۔

آئی ایس پی آر کے مطابق اجلاس میں نائب وزیراعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبدالرحمٰن بن حسن بن علی آل ثانی اور چیف آف اسٹاف قطر آرمڈ فورسز لیفٹیننٹ جنرل (پائلٹ) جاسم محمد احمد المنّاعل سے ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران فریقین نے خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور علاقائی و عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی نے دونوں ممالک کے تاریخی برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا اور اعلیٰ عسکری تعاون کمیٹی کے دائرہ کار میں دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں مستقبل کے تعاون کے پہلوؤں پر گفتگو کی۔

آئی ایس پی آر نے مزید بتایا کہ قطر کی سول و عسکری قیادت نے علاقائی استحکام کو یقینی بنانے میں پاکستان کے کلیدی اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔

قبل ازیں، قطر آرمڈ فورسز ہیڈکوارٹرز پہنچنے پر چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی کو ایک چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔

