  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

خیبرپختونخوا کابینہ کا اجلاس کل طلب، 31 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا

عارف حیات شائع September 4, 2025
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

خیبرپختونخوا کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا، جس میں 31 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔

ڈان نیوز کے مطابق کابینہ اجلاس میں خیبرپختونخوا حکومت کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی منظوری دے گی، کیلاش، بہائی فیسٹول اور نیشنل یوتھ گیمز کے لئے گرانٹ کی منظوری دی جائے گی۔

اسی طرح ڈیم والے اضلاع میں بجلی منافع فنڈز 10 سے بڑھا کر 15 فیصد کرنے کی منظوری بھی دی جائے گی۔

رپورٹ کے مطابق نوشہرہ میں سفاری پارک کے قیام کی منظوری دی جائے گی، خیبرپختونخوا آرٹس کلچر سینٹر کی اسلام آباد میں قیام کی منظوری دی جائے گی۔

اسی طرح خیبرپختونخوا حکومت نے ماہانہ اجرت 36 ہزار سے بڑھا کر 40 ہزار روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، صوبائی کابینہ اجلاس میں ماہانہ اجرت میں چار ہزار روپے اضافہ کی منظوری دی جائے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں

2

عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف

3

کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟

4

راولپنڈی: علیمہ خان کو پریس کانفرنس کے دوران انڈا مار دیا گیا، 2 خواتین زیرحراست

5

چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ

6

بھارتی ڈیموں سے پانی کی آمد، سیلاب کی شدت بڑھنے کا خطرہ، ملتان میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا

7

مشی خان کا پاکستان میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور جسم فروشی پر تشویش کا اظہار

8

’وہ ہمسفر تھا‘ کی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں

کارٹون

کارٹون : 4 ستمبر 2025
کارٹون : 3 ستمبر 2025