  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بلوچستان کے 5 اضلاع میں 5 تا 6 ستمبر موبائل انٹرنیٹ سروس بند رکھنے کا فیصلہ

عبداللہ زہری شائع September 4, 2025 اپ ڈیٹ September 5, 2025 09:54am
— فائل فوٹو : ڈان
— فائل فوٹو : ڈان

بلوچستان کے 5 اضلاع بشمول کوئٹہ میں امن وامان کی صورتحال کو مدنظر رکھتے 5 تا 6 ستمبر تک موبائل انٹرنیٹ سروس بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

محکمہ داخلہ بلوچستان نے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ لکھ دیا، جس میں سفارش کی گئی ہے کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے پانچ اضلاع میں تھری جی اور فور جی انٹرنیٹ سروس بند رکھی جائے۔

مراسلے میں پانچوں اضلاع میں 5 ستمبر سہ پہر 5 بجے سے 6 ستمبر رات 9 بجے تک انٹرنیٹ سروس بند رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔

مراسلے میں کہا گیا ہے کہ موبائل انٹرنیٹ سروس امن وامان کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے بند رکھنے کی سفارش کی گئی ہے جبکہ بلوچستان کے دیگر اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ سروس امن ومان کے پیش نظر پہلے ہی بند ہے۔

واضح رہے کہ بلوچستان ہائیکورٹ کے احکامات پر ان اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ سروس بحال کیا گیا تھا۔

حکومت بلوچستان نے عید میلاد النبی ﷺ کی مناسبت سے بروز جمعہ 5 ستمبر (11 ربیع الاول) عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔

وفاقی حکومت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے موقع پر ملک بھر میں 12 ربیع الاول (6 ستمبر) کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔

پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے یومِ ولادت کا جشن مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں

2

عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف

3

کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟

4

راولپنڈی: علیمہ خان کو پریس کانفرنس کے دوران انڈا مار دیا گیا، 2 خواتین زیرحراست

5

چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ

6

بھارتی ڈیموں سے پانی کی آمد، سیلاب کی شدت بڑھنے کا خطرہ، ملتان میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا

7

مشی خان کا پاکستان میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور جسم فروشی پر تشویش کا اظہار

8

’وہ ہمسفر تھا‘ کی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں

کارٹون

کارٹون : 4 ستمبر 2025
کارٹون : 3 ستمبر 2025