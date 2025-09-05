  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سپریم کورٹ رولز 2025 کے جائزے کیلئے فل کورٹ اجلاس 8 ستمبر کو طلب

ویب ڈیسک شائع September 5, 2025 اپ ڈیٹ September 5, 2025 04:38pm
— فائل فوٹو: اے پی پی
— فائل فوٹو: اے پی پی

سپریم کورٹ رولز 2025 کے جائزے کے لیے سپریم کورٹ کا انتظامی سائیڈ پر فل کورٹ اجلاس 8 ستمبر کو طلب کرلیا گیا، ذرائع کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس دن ایک بجے ہوگا، کسی جج نے تاحال رولز میں ترامیم کے لیے تجاویز جمع نہیں کروائیں۔

سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس 8 ستمبر کو دن ایک بجے ہوگا۔

ذرائع کے مطابق اجلاس صرف یک نکاتی ایجنڈا پر مشتمل ہوگا،اجلاس میں سپریم کورٹ رولز 2025 میں ترامیم کا جائزہ لیا جائے گا، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تحریری تجاویز سپریم کورٹ کو بجھوائی ہیں، تجاویز میں عدالتی فیسوں میں اضافے کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا تاہم کسی جج نے تاحال رولز میں ترامیم کے لیے تجاویز جمع نہیں کروائیں۔

سپریم کورٹ رولز 2025 سرکولیشن کے ذریعے اکثریتی رائے کی بنیاد پر منظور کرائے گئے تھے جبکہ اختلاف کرنے والے ججز کی رائے تھی کہ فل کورٹ اجلاس سے رولز کی منظوری کرائی جائے، تاہم 15 دن گزرنے کے باوجود اختلاف کرنے والے ججز نے کوئی تجاویز نہیں دیں۔

فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ بار کی تجاویز پر غور ہوگا، انتظامی فل کورٹ سے قبل سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کی تقریب کا اہتمام ہوگا، نئے عدالتی سال پر سپریم کورٹ میں قائم کیے گئے سہولت مرکز کا افتتاح بھی کیا جائے گا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں

2

عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف

3

کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟

4

راولپنڈی: علیمہ خان کو پریس کانفرنس کے دوران انڈا مار دیا گیا، 2 خواتین زیرحراست

5

چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ

6

بھارتی ڈیموں سے پانی کی آمد، سیلاب کی شدت بڑھنے کا خطرہ، ملتان میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا

7

مشی خان کا پاکستان میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور جسم فروشی پر تشویش کا اظہار

8

’وہ ہمسفر تھا‘ کی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں

کارٹون

کارٹون : 4 ستمبر 2025
کارٹون : 3 ستمبر 2025