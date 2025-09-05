سپریم کورٹ رولز 2025 کے جائزے کیلئے فل کورٹ اجلاس 8 ستمبر کو طلب
سپریم کورٹ رولز 2025 کے جائزے کے لیے سپریم کورٹ کا انتظامی سائیڈ پر فل کورٹ اجلاس 8 ستمبر کو طلب کرلیا گیا، ذرائع کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس دن ایک بجے ہوگا، کسی جج نے تاحال رولز میں ترامیم کے لیے تجاویز جمع نہیں کروائیں۔
سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس 8 ستمبر کو دن ایک بجے ہوگا۔
ذرائع کے مطابق اجلاس صرف یک نکاتی ایجنڈا پر مشتمل ہوگا،اجلاس میں سپریم کورٹ رولز 2025 میں ترامیم کا جائزہ لیا جائے گا، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تحریری تجاویز سپریم کورٹ کو بجھوائی ہیں، تجاویز میں عدالتی فیسوں میں اضافے کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا تاہم کسی جج نے تاحال رولز میں ترامیم کے لیے تجاویز جمع نہیں کروائیں۔
سپریم کورٹ رولز 2025 سرکولیشن کے ذریعے اکثریتی رائے کی بنیاد پر منظور کرائے گئے تھے جبکہ اختلاف کرنے والے ججز کی رائے تھی کہ فل کورٹ اجلاس سے رولز کی منظوری کرائی جائے، تاہم 15 دن گزرنے کے باوجود اختلاف کرنے والے ججز نے کوئی تجاویز نہیں دیں۔
فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ بار کی تجاویز پر غور ہوگا، انتظامی فل کورٹ سے قبل سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کی تقریب کا اہتمام ہوگا، نئے عدالتی سال پر سپریم کورٹ میں قائم کیے گئے سہولت مرکز کا افتتاح بھی کیا جائے گا۔