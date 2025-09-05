  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
مصنوعی مٹھاس کا زیادہ استعمال دماغی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تحقیق

ہیلتھ ڈیسکشائع 05 ستمبر 2025 07:15pm
—فوٹو:شٹر اسٹاک
—فوٹو:شٹر اسٹاک

ہمارے اردگرد موجود اکثر لوگ اپنے کھانوں یا مشروبات جیسے چائے اور کافی میں مصنوعی مٹھاس استعمال کرتے ہیں تاکہ موٹاپے یا دیگر امراض سے بچا جا سکے۔

مگر حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کچھ اقسام کی مصنوعی مٹھاس کا زیادہ استعمال دماغی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔

طبی ویب سائٹ پر شائع تحقیق میں سات مختلف کم یا بغیر کیلوریز والی مصنوعی مٹھاسوں کا جائزہ لیا گیا، جن میں ایسپارٹیم، ساکرین، ایسسلفیم-کے، اریتھریٹول، زائیلیٹول، سوربیٹول اور ٹیگٹوز شامل ہیں۔

نتائج سے معلوم ہوا کہ جو افراد ان مٹھاسوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان میں سوچنے اور یادداشت کی صلاحیت میں تیزی سے کمی دیکھنے کو ملی اور یہ کمی ذیابیطس کے مریضوں میں زیادہ نمایاں تھی۔

اس مطالعے میں 12 ہزار 772 بالغ افراد کو شامل کیا گیا، جن کی اوسط عمر 52 سال تھی اور جنہیں اوسطاً آٹھ سال تک مانیٹر کیا گیا۔

شرکا کو تین گروپوں میں تقسیم کیا گیا، کم استعمال کرنے والے (روزانہ اوسطاً 20 ملی گرام)، درمیانہ استعمال کرنے والے اور زیادہ استعمال کرنے والے (روزانہ اوسطاً 191 ملی گرام)۔

ماہرین کے مطابق مصنوعی مٹھاسوں کا زیادہ استعمال دماغی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، خاص طور پر ذیابیطس کے مریضوں کے لیے، لہذا ان کا استعمال محدود کرنا ضروری ہے۔

اگرچہ یہ تحقیق مصنوعی مٹھاسوں اور دماغی صحت کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتی ہے، مگر یہ ثابت نہیں کرتی کہ یہ مٹھاسیں دماغی کمی کا سبب بنتی ہیں اور اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ اس تعلق کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔

تاہم، تحقیق کے نتائج سے یہ سبق ملتا ہے کہ مصنوعی مٹھاسوں کا محدود استعمال دماغی صحت کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔

