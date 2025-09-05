فیروز خان اداکاری کے بجائے ہیروئزم پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں، عتیقہ اوڈھو
اداکارہ و ڈراما مبصر عتیقہ اوڈھو نے اداکار فیروز خان کی اداکاری پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اداکاری پر توجہ دینے کے بجائے ہر وقت ہیرو نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہیروئزم سے نہیں نکلتے۔
عتیقہ اوڈھو نے حال ہی میں ’کیا ڈراما ہے‘ نامی شو میں تبصرہ کرتے ہوئے فیروز خان کو ان کی اداکاری کے اسٹائل پر آڑے ہاتھوں لیا۔
ان کا کہنا تھا کہ فیروز خان کی اداکاری کو دیکھ کر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اداکاری کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا لگنا نہیں چاہیے۔
ان کے مطابق اداکار کرداروں میں ڈھل جاتے ہیں لیکن فیروز خان کرداروں میں ڈھلنے کے بجائے ہیروئزم میں رہتے ہیں۔
عتیقہ اوڈھو کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے ہر وقت ایک ہی انداز میں رہنے، ہیرو نظر آنے کی کوشش کی وجہ سے ان کے کردار کمزور پڑنے لگتے ہیں، اداکاری پیچھے رہ جاتی ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ فیروز خان ہر وقت ہیرو نظر آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی مخصوص دنیا سے ہی باہر نہیں نکلتے، جس وجہ سے ان کی اداکاری کمزور پڑنے لگتے ہیں۔
اداکارہ نے کہا کہ فیروز خان کی حالیہ نشر ہونے والے ڈرامے اچھے جا رہے ہیں لیکن وہ اپنے ہیروئزم سے نہیں نکل رہے۔