  • KHI: Partly Cloudy 31.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 32.1°C
  • ISB: Clear 31.3°C
  • KHI: Partly Cloudy 31.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 32.1°C
  • ISB: Clear 31.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

فیروز خان اداکاری کے بجائے ہیروئزم پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں، عتیقہ اوڈھو

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 5, 2025
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

اداکارہ و ڈراما مبصر عتیقہ اوڈھو نے اداکار فیروز خان کی اداکاری پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اداکاری پر توجہ دینے کے بجائے ہر وقت ہیرو نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہیروئزم سے نہیں نکلتے۔

عتیقہ اوڈھو نے حال ہی میں ’کیا ڈراما ہے‘ نامی شو میں تبصرہ کرتے ہوئے فیروز خان کو ان کی اداکاری کے اسٹائل پر آڑے ہاتھوں لیا۔

ان کا کہنا تھا کہ فیروز خان کی اداکاری کو دیکھ کر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اداکاری کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا لگنا نہیں چاہیے۔

ان کے مطابق اداکار کرداروں میں ڈھل جاتے ہیں لیکن فیروز خان کرداروں میں ڈھلنے کے بجائے ہیروئزم میں رہتے ہیں۔

عتیقہ اوڈھو کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے ہر وقت ایک ہی انداز میں رہنے، ہیرو نظر آنے کی کوشش کی وجہ سے ان کے کردار کمزور پڑنے لگتے ہیں، اداکاری پیچھے رہ جاتی ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ فیروز خان ہر وقت ہیرو نظر آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی مخصوص دنیا سے ہی باہر نہیں نکلتے، جس وجہ سے ان کی اداکاری کمزور پڑنے لگتے ہیں۔

اداکارہ نے کہا کہ فیروز خان کی حالیہ نشر ہونے والے ڈرامے اچھے جا رہے ہیں لیکن وہ اپنے ہیروئزم سے نہیں نکل رہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

راولپنڈی: علیمہ خان کو پریس کانفرنس کے دوران انڈا مار دیا گیا، 2 خواتین زیرحراست

2

بھارت اور روس، چین کے ’ ہوگئے’ ، امریکی صدر

3

’وہ ہمسفر تھا‘ کی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں

4

سموسے نہ لانے پر شوہر پر بیوی اور سسرالیوں کا تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

5

ٹی وی میزبان شاہ زیب خانزادہ کا تحریر کردہ ڈراما ’کیس نمبر 9‘ کا ٹیزر جاری

6

علی حیدر کا 20 کروڑ کے باوجود گانے سے انکار، چاہت فتح علی خان کا دلچسپ ردعمل

7

کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟

8

نیوزی لینڈ کے معروف کرکٹر نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی

کارٹون

کارٹون : 6 ستمبر 2025
کارٹون : 4 ستمبر 2025