عید میلادالنبیۖ آج مذہبی عقیدت واحترام کے ساتھ منائی جائے گی

ویب ڈیسکشائع 06 ستمبر 2025 12:29am
— فائل فوٹو: ریڈیو پاکستان
— فائل فوٹو: ریڈیو پاکستان

ملک بھر میں عید میلادالنبی ﷺ آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔

ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں 21، 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا، ملک بھر میں عام تعطیل ہو گی۔

نماز فجر کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔

پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد کے تحت اس سال حکومت نے 1447 ہجری کو نبی کریم حضرت محمد ﷺ کے 1500ویں یوم ولادت کے طور پر منانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔

اس دن کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی سیرت کانفرنس ہوگی۔

اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری کی شرکت متوقع ہے۔

وزارت مذہبی امور کے زیراہتمام خصوصی محفل نعت آج رات اسلام آباد میں ہوگی۔

