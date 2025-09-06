  • KHI: Partly Cloudy 31.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 32.1°C
  • ISB: Clear 31.3°C
  • KHI: Partly Cloudy 31.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 32.1°C
  • ISB: Clear 31.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

والد کے انتقال کے اگلے ہی دن پرفارمنس کرنے پر ہونے والی تنقید پر عاطف اسلم کا ردعمل

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 6, 2025 اپ ڈیٹ September 6, 2025 02:54pm
— اسکرین شاٹ
— اسکرین شاٹ

گلوکار عاطف اسلم نے والد کے انتقال کے اگلے ہی دن میوزیکل شو میں پرفارمنس کرنے پر کی جانے والی تنقید پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ انہیں بتائیں کہ انہیں کیا کرنا ہے؟

عاطف اسلم کے والد طویل علالت کے بعد 12 اگست 2025 کو انتقال کر گئے تھے اور گلوکار نے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے 13 اگست 2025 کو انہوں نے کراچی میں سندھ حکومت کی جانب سے منعقد کی گئی معرکہ حق اور جشن آزادی کی تقریب میں پرفارمنس کی تھی۔

والد کے انتقال کے ایک دن بعد ہی ان کی جانب سے میوزیکل شو میں پرفارمنس کرنے پر ان کی تعریفیں کی گئی تھیں، تاہم بعض افراد نے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا۔

اب گلوکار نے ایک ماہ بعد خود پر کی جانے والی تنقید پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح ان کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اسی طرح لوگوں کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ انہیں بتائیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔

عاطف اسلم نے بھارتی صحافی شہریار فریدون کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے والد کے انتقال کے بعد ہی پرفارمنس کرنے پر کی جانے والی تنقید پر بھی بات کی۔

انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے ان پر تنقید کی اور انہوں نے تقریباً تمام افراد کی تنقید کو سنا۔

ان کے مطابق تمام لوگ اپنے چینلز چلا رہے تھے اور ان پر تنقید کر رہے تھے کہ ان کے گھر میں فوتگی ہوگئی اور وہ اگلے دن پرفارمنس کرنے پہنچ گئے۔

گلوکار کا کہنا تھا کہ تنقید کرنے والوں کو جواب دینا ان کا کام نہیں، اس لیے انہوں نے کسی کو جواب نہیں دیا۔

عاطف اسلم نے کہا کہ وہ پوری دنیا سے رشتے داری نہیں کر سکتے اور پھر ہر کسی کو منتیں نہیں کر سکتے کہ ان کے بارے میں یہ بات نہ کی جائے، ایسا نہ کہا جائے۔

انہوں نے دلیل دی کہ ان پر تنقید کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تنقید کرنے والوں کو جواب دینا ان کا کام نہیں۔

گلوکار کا کہنا تھا کہ تنقید کرنے والے لوگ اپنا کام کریں، وہ انہیں یہ نہ سمجھائیں کہ انہیں کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا۔

ان کے مطابق وہ موسیقار اور گلوکار ہیں، میوزک بنانا اور پرفارم کرنا ان کا کام ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

راولپنڈی: علیمہ خان کو پریس کانفرنس کے دوران انڈا مار دیا گیا، 2 خواتین زیرحراست

2

بھارت اور روس، چین کے ’ ہوگئے’ ، امریکی صدر

3

’وہ ہمسفر تھا‘ کی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں

4

سموسے نہ لانے پر شوہر پر بیوی اور سسرالیوں کا تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

5

ٹی وی میزبان شاہ زیب خانزادہ کا تحریر کردہ ڈراما ’کیس نمبر 9‘ کا ٹیزر جاری

6

علی حیدر کا 20 کروڑ کے باوجود گانے سے انکار، چاہت فتح علی خان کا دلچسپ ردعمل

7

کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟

8

نیوزی لینڈ کے معروف کرکٹر نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی

کارٹون

کارٹون : 6 ستمبر 2025
کارٹون : 4 ستمبر 2025