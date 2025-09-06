  • KHI: Cloudy 27.6°C
  • LHR: Rain 26.2°C
  • ISB: Rain 25°C
  • KHI: Cloudy 27.6°C
  • LHR: Rain 26.2°C
  • ISB: Rain 25°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

عید میلاد النبی ﷺ، صدرنے قیدیوں کی سزا میں 180 روز کی خصوصی معافی منظور کرلی

ویب ڈیسک شائع September 6, 2025
— فائل فوٹو: پی ٹی وی
— فائل فوٹو: پی ٹی وی

صدر مملکت آصف علی زرداری نے عید میلاد النبی ﷺ پر قیدیوں کی سزا میں 180 روز کی خصوصی معافی منظور کرلی ہے۔

سرکاری پی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یہ معافی آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت وزیراعظم کی مشاورت اور اتفاقِ رائے سے دی گئی ہے۔

وفاقی کابینہ نے 100 روز کی معافی کی سفارش کی تھی، مشاورت کے بعد صدر اور وزیراعظم نے اسے بڑھا کر 180 روز کردیا۔

خصوصی معافی ان قیدیوں پر لاگو ہوگی جو قانون کے تحت معیار پر پورے اترتے ہیں، قتل، دہشتگردی، جاسوسی اور بڑے مالیاتی جرائم میں سزا یافتہ قیدی اس معافی سے مستثنیٰ ہوں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

راولپنڈی: علیمہ خان کو پریس کانفرنس کے دوران انڈا مار دیا گیا، 2 خواتین زیرحراست

2

بھارت اور روس، چین کے ’ ہوگئے’ ، امریکی صدر

3

’وہ ہمسفر تھا‘ کی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں

4

سموسے نہ لانے پر شوہر پر بیوی اور سسرالیوں کا تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

5

علی حیدر کا 20 کروڑ کے باوجود گانے سے انکار، چاہت فتح علی خان کا دلچسپ ردعمل

6

ٹی وی میزبان شاہ زیب خانزادہ کا تحریر کردہ ڈراما ’کیس نمبر 9‘ کا ٹیزر جاری

7

کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟

8

نیوزی لینڈ کے معروف کرکٹر نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی

کارٹون

کارٹون : 6 ستمبر 2025
کارٹون : 4 ستمبر 2025