خیبرپختونخوا میں میٹرک امتحانات کے خراب نتائج پر 15 اسکول پرنسپل معطل
خیبر پختونخوا ورکرز ویلفیئر بورڈ نے میٹرک کے امتحانات میں ناقص کارکردگی کے بعد صوبے بھر کے 15 پرنسپل معطل کر دیے۔
ڈان ڈاٹ کام کو موصول ہونے والے 4 ستمبر کے نوٹیفکیشن کے مطابق معطل کیے گئے پرنسپلز میں اکوڑہ خٹک، امان گڑھ، غوریوالہ اور ہری پور-2 کے اسکولوں کے پرنسپل شامل ہیں, اسی طرح ہٹڑ، کرک، کوہاٹ-1 اور کوہاٹ-2 کے اسکولوں کے پرنسپل بھی ہٹا دیے گئے ہیں۔
دریں اثنا، پشاور-2، مردان، شہباز عظمت خیل، صوابی اور سوات کے اسکولوں کے پرنسپلز بھی معطل کردیے گئے ہیں، اس کے علاوہ تخت بھائی کے ایک ادارے اور ایک ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ ’متعلقہ اسکولوں کے نائب پرنسپل مزید احکامات جاری ہونے تک عارضی طور پر اپنی موجودہ تنخواہ پر پرنسپل کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے‘۔
نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا کہ ’جہاں نائب پرنسپل موجود نہیں ہوں گے وہاں مزید احکامات جاری ہونے تک سینئر ترین ملازم (بی پی ایس-16/17) یا قائم مقام نائب پرنسپل عارضی طور پر اپنے موجودہ پے اسکیل پر پرنسپل کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے’۔