  • KHI: Cloudy 27.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 27.2°C
  • ISB: Partly Cloudy 23.6°C
  • KHI: Cloudy 27.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 27.2°C
  • ISB: Partly Cloudy 23.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایک لاکھ ٹن چینی کی درآمد کیلئے ٹینڈر کل کھولا جائےگا

طاہر شیرانیشائع 07 ستمبر 2025 06:36pm
فائل فوٹو: ڈان نیوز
فائل فوٹو: ڈان نیوز

ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ( ٹی سی پی ) کی جانب سے مزید چینی کی درآمد کے لیےٹیندرکل کھولے جائیں گے۔

وفاقی حکومت کی جانب سے بیرون ملک سے مزید چینی منگوانےکے اقدامات جاری ہیں، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان مزید چینی کی درآمد کے لیےٹیندرکل کھولے گا۔

ٹی سی پی نے8 ستمبر تک ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کے لیے بولیاں طلب کررکھی ہیں، ٹینڈر کی دستاویز کے مطابق چینی کی درآمد کے لیے 25 ہزار ٹن سے کم کی بولیاں منظور نہیں کی جائیں گی۔

قبل ازیں ٹی سی پی نے2 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کے لیے ٹینڈر 21 اگست کو کھولا تھا، ٹی سی پی کو ٹینڈر میں 6 بولیاں موصول ہوئی تھیں، ٹینڈرکےتحت560 سے لے کر 592 ڈالرز فی میٹرک ٹن بولیاں موصول ہوئی تھیں۔

چینی کے ٹیندرکے تحت بیئر سینڈکٹ ایف زیڈ سی او یو اے ای نے سب سے کم بولی دی تھی۔

خیال رہے کہ وفاقی کابینہ نےاس سال جولائی میں5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دی تھی، چینی سرکاری سطح پر ٹی سی پی کے ذریعےدرآمد کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔

واضح رہے کہ وفاقی حکومت نےچینی کی درآمد پر ٹیکسز سے استثنیٰ دے رکھا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

محبت آنی جانی چیز ہے, شادی ایک ہی کی، گلوکارہ طاہرہ سید

2

پاکستانی نژاد شبانہ محمود برطانیہ کی وزیر داخلہ بن گئیں

3

بھارت اور روس، چین کے ’ ہوگئے’ ، امریکی صدر

4

امریکی فوجی طیارے سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ گئے

5

والد کے انتقال کے اگلے دن پرفارمنس: تنقید پر عاطف اسلم کا ردعمل

6

کورین ٹائپ نہیں مردانہ وجاہت رکھنے والے مرد سے شادی کروں گی، جینس ٹیسا

7

6 ماہ سے کم عرصے میں بی وائی ڈی کی 2 ہزار سے زائد گاڑیاں فروخت

8

جسٹس منصور کے چیف جسٹس سے 6 سوالات، جوڈیشل کونسل میں عوامی سطح پرجواب دینے کی درخواست

کارٹون

کارٹون : 6 ستمبر 2025
کارٹون : 4 ستمبر 2025