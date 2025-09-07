لندن پولیس نے فلسطین ایکشن کے مظاہرے سے تقریباً 900 افراد کو گرفتار کرلیا
برطانوی پولیس نے کہا ہے کہ اس نے ہفتے کو فلسطین ایکشن کی حمایت میں منعقدہ مظاہرے کے دوران تقریباً 900 افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس کالعدم گروہ کی حمایت میں مظاہرے نہ کریں۔
خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق لندن پولیس نے کہا ہے کہ ہفتے کو ہونے والے مظاہرے کے دوران ایک کالعدم گروہ کی حمایت کرنے پر 857 افراد کو انسدادِ دہشت گردی قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا جبکہ 33 افراد کو پولیس افسران پر حملے سمیت دیگر جرائم کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔
برطانیہ نے جولائی میں رائل ایئرفورس کے بیس میں گھس کر فوجی طیاروں کو نقصان پہنچائے جانے کے بعد فلسطین ایکشن کو انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت کالعدم قرار دیا تھا، اس سے قبل اسرائیل سے تعلق رکھنے والی دفاعی کمپنیوں کو نشانہ بنانے اور توڑ پھوڑ کے واقعات بھی پیش آئے تھے، یہ گروہ وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کی حکومت پر الزام لگاتا ہے کہ وہ غزہ میں مبینہ اسرائیلی جنگی جرائم میں شریک ہے۔
فلسطین ایکشن کے سیکڑوں حامی بعد ازاں مختلف مظاہروں میں گرفتار کیے گئے جن میں بڑی تعداد 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی ہے۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق لندن پولیس کا کہنا ہے کہ مرکزی لندن میں پارلیمنٹ کے قریب ہفتے کو ہونے والے مظاہرے میں 890 افراد کو گرفتار کیا گیا جو اب تک کسی ایک مظاہرے کے دوران گرفتاریوں کی سب سے بڑی تعداد ہے، ان میں سے 857 افراد کو کالعدم گروہ کی حمایت کرنے پر جبکہ 17 کو پولیس افسران پر حملہ کرنے پر حراست میں لیا گیا، کیونکہ پولیس کے مطابق مظاہرہ پرتشدد ہوگیا تھا۔
ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر کلیئر اسمارٹ نے کہا کہ ’آپریشن کے دوران ہمیں جس تشدد کا سامنا کرنا پڑا وہ ایک ایسے گروہ کی جانب سے منظم طور پر کیا گیا تھا جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ بدامنی پیدا کرنا تھا‘۔
مظاہرے کے منتظم گروہ ’ڈیفینڈ آور جیوریز‘ نے کہا کہ گرفتار ہونے والوں میں پادری، سابق فوجی اور صحت کے شعبے سے وابستہ کارکن شامل تھے، جن میں بڑی تعداد بزرگوں اور کچھ معذور افراد کی بھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ’یہ اجتماعی نافرمانیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک پابندی ختم نہیں کی جاتی‘۔
فلسطین ایکشن کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد القاعدہ اور داعش جیسی تنظیموں کے برابر رکھا گیا ہے، اور اس کی حمایت یا رکنیت جرم قرار پاتی ہے جس کی سزا 14 سال تک قید ہوسکتی ہے۔
انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس پابندی کو غیر متناسب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پُرامن مظاہرین کی آزادی اظہارِ رائے محدود ہو گئی ہے۔
دفاعی وزیر جان ہیلی نے کہا کہ یہ سخت اقدام ضروری تھا تاکہ دائیں بازو کے ناقدین کی دہرے معیار پر مبنی پولیسنگ اور انصاف کے نظام کے حوالے سے کی جانے والی شکایات کا ازالہ کیا جاسکے۔
انہوں نے اسکائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ’جب ہم غزہ سے آنے والی تصاویر دیکھتے ہیں تو تقریباً ہر کوئی اس اذیت کو محسوس کرتا ہے اور جو لوگ اپنی تشویش ظاہر کرنا اور احتجاج کرنا چاہتے ہیں، میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اسے فلسطین ایکشن جیسے کالعدم گروہ کی حمایت سے جوڑیں‘۔
حالیہ ہفتوں میں گرفتار کیے گئے اکثر افراد کو پولیس ضمانت پر رہا کر رہی ہے اور یہ واضح نہیں کہ فی الحال کتنے افراد زیر حراست ہیں۔