  • KHI: Cloudy 26.3°C
  • LHR: Clear 25.1°C
  • ISB: Cloudy 24.4°C
  • KHI: Cloudy 26.3°C
  • LHR: Clear 25.1°C
  • ISB: Cloudy 24.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سیلاب اللہ کا عذاب ہے، خدا سے معافی مانگنی چاہیے، اسٹیج رقاصہ ندا چوہدری

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 8, 2025
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

اسٹیج اداکارہ و رقاصہ ندا چوہدری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آنے والا سیلاب خدا کا عذاب ہے، ہمیں گناہوں کی سزا مل رہی ہے، ہم سب کو خدا سے معافی مانگنی چاہیے۔

ندا چوہدری نے مختصر انٹرویو میں بتایا کہ سیلاب سے لاہور کے مضافاتی علاقے بھی متاثر ہوئے اور ان کے رشتے داروں کے گھر میں متاثر ہوئے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ان کے رشتے داروں کے گھر متاثر ہوئے، تاہم ان کے رشتے دار خود محفوظ ہیں۔

انہوں نے کہا کہ سیلاب سے سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور دیگر شہر بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، انہی شہروں کے لوگ ان کے ڈرامے دیکھنے آیا کرتے تھے۔

ان کے مطابق سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے تو کوئی بھی اب ڈرامے دیکھنے نہیں آ رہا، ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔

اسٹیج اداکارہ و رقاصہ کا کہنا تھا کہ فنکار برادری بھی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پیش پیش ہے، تاہم دوسرے مخیر حضرات کو بھی سامنے آنا چاہیے، پاکستان میں لوگوں کے پاس بہت پیسا ہے، وہ سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔

ندا چوہدری کا کہنا تھا کہ سیلاب خدا کی آزمائش اور خدا کا عذاب ہے، ہمیں گناہوں کی سزا مل رہی ہے، ہمیں اجتماعی طور پر گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔

اداکارہ نے کہا کہ وہ بھی توبہ کریں گی، باقی عوام کو بھی توبہ کرنی چاہیے، سیلاب سے بہت بڑا نقصان ہوا۔

خیال رہے کہ سیلاب سے سب سے زیادہ پنجاب متاثر ہوا ہے، جہاں اب تک تقریبا دو درجن اضلاع میں 42 لاکھ افراد متاثر ہوچکے ہیں۔

@discoverpakistantv

#stageactress #nidachudhary #floods #FloodVictims #floodaffected #DiscoverPakistan #whattowatch #whotofollow

♬ original sound - Discover Pakistan TV - Discover Pakistan TV

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ملتان: جلال پور پیر والا میں سیلاب داخل ہونا شروع، شہر کو خالی کرنے کے احکامات

2

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

3

نامور کرکٹر کے دیر سے آنے پر ہنسنا منع ہے کی شوٹنگ چھوڑ دی، تابش ہاشمی کا انکشاف

4

محبت آنی جانی چیز ہے, شادی ایک ہی کی، گلوکارہ طاہرہ سید

5

یو اے ای کی وارننگ کے بعد نیتن یاہو نے مغربی کنارے کے انضمام کی کارروائی روک دی

6

بحریہ ٹاؤن، سپر ہائی وے، لیاقت آباد سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش

7

صوابی: لڑکی کا روپ دھار کر ویڈیوز بنانے والا ٹک ٹاکر گرفتار

8

ویڈیو: کبڈی میچ کے دوران کھلاڑی انتقال کرگیا

کارٹون

کارٹون : 8 ستمبر 2025
کارٹون : 6 ستمبر 2025