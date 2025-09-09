  • KHI: Heavy Rain 25.6°C
  • LHR: Partly Cloudy 30.7°C
  • ISB: Clear 30.7°C
  • KHI: Heavy Rain 25.6°C
  • LHR: Partly Cloudy 30.7°C
  • ISB: Clear 30.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: آتشزدگی سے فیکٹری کی 3 منزلہ عمارت منہدم، ریسکیو اہلکاروں سمیت 5 افراد زخمی

ویب ڈیسک شائع September 9, 2025 اپ ڈیٹ September 9, 2025 02:23pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

کراچی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 8 اے میں گارمنٹس فیکٹری میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، آگ بجھانے کے دوران 3 منزلہ عمارت زور دار دھماکے سے گرگئی، جس کے نتیجے میں ریسکیو اہلکاروں سمیت 5 افراد زخمی ہوگئے جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق منگل کی صبح 6 بجے کے قریب نیو کراچی سیکٹر 8 اے میں گارمنٹس فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی، واقعے کی اطلاع ملتے ہی محکمہ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں، تاہم آگ کی شدت میں اضافے کے بعد مزید گاڑیوں کو طلب کرلیا گیا۔

محکمہ فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کے اہلکار 10 سے زائد فائر ٹینڈرز کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف تھے کہ اس دوران زور دار دھماکے کے بعد عمارت منہدم ہوگئی جس کے ملبے کی زد میں آکر 4 افراد زخمی ہوگئے جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ عمارت کے ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔

آتشزدگی کے نتیجے میں فیکٹری کی عمارت سے متصل زیر تعمیر عمارت کی شیٹرنگ میں بھی آگ لگ گئی جس پر ریسکیو اہلکاروں نے قابوپالیا، فیکٹری کی عمارت گرنے سے برابر والی عمارت کو بھی معمولی نقصان پہنچا ہے۔

واضح رہے کہ کراچی میں گزشتہ ماہ لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی (ای پی زیڈ اے) میں واقع گارمنٹس فیکٹری میں بھی خوفناک آتشزدگی کے نتیجے میں 5 منزلہ عمارت منہدم ہوگئی تھی۔

آگ سے جھلس کر 8 افراد زخمی ہوگئے تھے جب کہ ریسکیو اداروں نے کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پالیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نازیہ ملک کا موٹروے پر سہیلیوں کے ہمراہ خوفناک واقعے سے گزرنے کا انکشاف

2

آزاد کشمیر: کمسن بچی کو اغوا اور ریپ کا نشانہ بنانے والے 54 سالہ ملزم کا چھ روزہ ریمانڈ

3

خیبرپختونخوا اسمبلی: گستاخ صحابہ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرکے وطن واپس لانے کی قرارداد منظور

4

حکومت سندھ کا کراچی میں کل تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رکھنے کا اعلان

5

پاکستان ٹرائی نیشن سیریز کا فاتح بن گیا، افغانستان کو 75 رنز سے شکست

6

صاحبہ اور ریمبو کی شادی کے خلاف تھی، نشو بیگم کا انکشاف

7

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

8

چناب اور ستلج نے جلال پور پیر والا میں تباہی مچا دی، سیکڑوں بستیاں متاثر، پانی شہر میں داخل ہونے کا خدشہ

کارٹون

کارٹون : 9 ستمبر 2025
کارٹون : 8 ستمبر 2025