نائب وزیراعظم کی قازقستان کے ہم منصب سے ملاقات، قریبی تعاون برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ
نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ اسحٰق ڈار سے قازقستان کے نائب وزیراعظم مرات نورتیلو نے ملاقات کی جس میں علاقائی رابطوں کو بڑھانے اور قریبی تعاون برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق نائب وزیراعظم اسحٰق ڈار نے قازقستان کے ہم منصب کا دفتر خارجہ آمد کے موقع پر پرتپاک خیر مقدم کیا۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ امور سمیت اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا جب کہ فریقین نے نومبر 2025 میں قازقستان کے صدر کے مجوزہ دورے سے قبل سیاسی اور اقتصادی تعلقات اور علاقائی رابطوں کو بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔
اس موقع پر اسحٰق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان کا خطے میں امن ، استحکام اورترقی میں اہم کردار ہے، پاکستان وسط ایشیائی ممالک کےساتھ تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔
نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان اور قازقستان کے درمیان تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔
قازقستان کے نائب وزیراعظم مرات نورتیلو نے کہا کہ پاکستان اور قازقستان کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے خواہاں ہیں۔