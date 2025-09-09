  • KHI: Heavy Rain 25.6°C
  • LHR: Partly Cloudy 30.7°C
  • ISB: Clear 30.7°C
  • KHI: Heavy Rain 25.6°C
  • LHR: Partly Cloudy 30.7°C
  • ISB: Clear 30.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان کے نامور لیفٹ آرم فاسٹ باؤلر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا

اسپورٹس ڈیسکشائع 09 ستمبر 2025 02:31pm
فائل فوٹو: پی سی بی
فائل فوٹو: پی سی بی

قومی ٹیم کے لیفٹ آرم فاسٹ باؤلر عثمان خان شنواری نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے ایک پریس ریلیز میں فاسٹ باؤلر کی ریٹائرمنٹ سے متعلق اعلان کیا گیا۔

پریس ریلیز کے مطابق 31 سالہ لیفٹ آرم فاسٹ باؤلر نے دسمبر 2013 سے دسمبر 2019 تک ایک ٹیسٹ، 17 ون ڈے اور 16 ٹی 20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔

عثمان نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے مختلف ایڈیشنز میں 3 مختلف ٹیموں کی نمائندگی کی، اس دوران انہوں نے 39 میچوں میں 42 وکٹیں حاصل کیں۔

خیال رہے کہ عثمان شنواری نے اپنا واحد ٹیسٹ، ون ڈے اور ٹی 20 ڈیبیو سری لنکا کے خلاف کیا تھا، عثمان شنواری نے اپنے دوسرے ہی ایک روزہ میچ میں ہی 5 وکٹیں لے کر مین آف دی میچ کا اعزاز حاصل کیا تھا۔

عثمان شنواری نے ون ڈے میں 34 اور ٹی20 میں 13 وکٹیں حاصل کیں، فاسٹ بولر نے 2 بار سری لنکا کے خلاف 5 وکٹیں لیں، سری لنکا کیخلاف شارجہ میں 5-34 اور کراچی میں 5-51 حاصل کیں۔

انہوں نے پاکستان کے لیے ٹی20 کیپ نمبر 58، ون ڈے کیپ 216 اور ٹیسٹ کیپ 240 حاصل کی، عثمان شنواری ایشیا کپ 2018 میں بھی پاکستان اسکواڈ کا حصہ رہے اور اب ایشیا کپ 2025 کے آغاز والے دن ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نازیہ ملک کا موٹروے پر سہیلیوں کے ہمراہ خوفناک واقعے سے گزرنے کا انکشاف

2

آزاد کشمیر: کمسن بچی کو اغوا اور ریپ کا نشانہ بنانے والے 54 سالہ ملزم کا چھ روزہ ریمانڈ

3

خیبرپختونخوا اسمبلی: گستاخ صحابہ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرکے وطن واپس لانے کی قرارداد منظور

4

حکومت سندھ کا کراچی میں کل تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رکھنے کا اعلان

5

پاکستان ٹرائی نیشن سیریز کا فاتح بن گیا، افغانستان کو 75 رنز سے شکست

6

صاحبہ اور ریمبو کی شادی کے خلاف تھی، نشو بیگم کا انکشاف

7

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

8

چناب اور ستلج نے جلال پور پیر والا میں تباہی مچا دی، سیکڑوں بستیاں متاثر، پانی شہر میں داخل ہونے کا خدشہ

کارٹون

کارٹون : 9 ستمبر 2025
کارٹون : 8 ستمبر 2025