سونا پھر ہزاروں روپے مہنگا، قیمت آسمان پر پہنچ گئی
سونے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی فی تولہ سونا ہزاروں روپے مہنگا ہونے کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت منگل کو 4 ہزار 100 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 88 ہزار 100 روپے ہو گئی، جو گزشتہ روز 3 لاکھ 84 ہزار روپے تھی۔
24 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت 3 ہزار 514 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 32 ہزار 733 روپے ہو گئی، جو گزشتہ روز 3 لاکھ 29 ہزار 219 روپے تھی جبکہ 10 گرام کے 22 قیراط سونےکی قیمت بھی 3 ہزار 222 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 5 ہزار 16 روپے تک پہنچ گئی جو گزشتہ روز 3 لاکھ ایک ہزار 794 روپے تھی۔
24 قیراط چاندی کی فی تولہ قیمت 20 روپے بڑھ کر 4 ہزار 358 روپے ہو گئی جبکہ 10 گرام چاندی کی قیمت 17 روپے بڑھ کر 3 ہزار 736 روپے ریکارڈ کی گئی۔ عالمی سطح پر چاندی کی قیمت بھی 0.20 ڈالر کے اضافے سے 41.25 ڈالر فی اونس ہو گئی جو پہلے 41.05 ڈالر تھی۔
عالمی منڈی میں سونے کی قیمت 41 ڈالر بڑھ کر 3 ہزار 654 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سیشن میں 3 ہزار 613 ڈالر تھی۔