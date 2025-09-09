گرمیوں میں میٹھے مشروبات اور آئس کریم کے زیادہ استعمال سے بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تحقیق
حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ گرمیوں میں میٹھے مشروبات اور آئس کریم کا زیادہ استعمال صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث دنیا کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں گرمیوں میں میٹھے مشروبات اور آئس کریم کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔
طبی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق گرمیوں میں میٹھے مشروبات اور آئس کریم کے زیادہ استعمال سے صحت کے مسائل جیسے موٹاپا، ذیابیطس اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے، خاص طور پر ایسے افراد میں جن کی آمدنی کم ہے۔
تحقیق برطانیہ اور امریکا کے ماہرین نے مشترکہ طور پر کی، جس میں 2004 سے 2019 تک امریکی گھروں کے خریداری کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا۔
نتائج سے معلوم ہوا کہ جب درجہ حرارت 12 سے 30 ڈگری کے درمیان ہوتا ہے تو لوگ روزانہ تقریباً 0.70 گرام زیادہ چینی کا استعمال کرلیتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جن کی آمدنی کم ہوتی ہے یا جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، وہ اس اضافے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔
کم آمدنی والے لوگ گرمی میں زیادہ متاثر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اکثر سستے اور فوری دستیاب میٹھے مشروبات اور آئس کریم انہیں آسانی سے دستیاب ہوجاتے ہیں، جب کہ کم تعلیم یا وسائل ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تر چینی کے نقصانات سے بھی آگاہ نہیں ہوتے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے لوگ ٹھنڈے مشروبات اور میٹھے کھانے کی طرف مائل ہو رہے ہیں، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔
امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق مردوں کے لیے روزانہ 36 گرام اور خواتین کے لیے 24 گرام سے زیادہ چینی کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ رجحان جاری رہا تو آئندہ صدی کے آخر تک کم آمدنی والے افراد روزانہ پانچ گرام اضافی چینی کا استعمال کر سکتے ہیں، جو صحت کے لیے مزید خطرات پیدا کر سکتا ہے۔