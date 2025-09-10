  • KHI: Rain 28.4°C
کراچی: 7 سالہ طالبہ کو ہراساں کرنے کے الزام میں اسکول کا خاکروب گرفتار

شائع September 10, 2025
پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک اسکول کے ملازم کو ایک کمسن بچی پر مجرمانہ حملے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق پولیس کے ترجمان نے کہا کہ گِذری پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسکول کے خاکروب کو گرفتار کر لیا۔

یہ واقعہ پی اینڈ ٹی کالونی کے ایک اسکول میں پیش آیا تھا، جہاں گرفتار مشتبہ شخص نے مبینہ طور پر 7 سالہ بچی کے ساتھ نازیبا حرکات کیں اور اسے ہراساں کیا۔

واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے تحقیقات کیں اور ملزم سے تفتیش کی، کمسن بچی نے بھی ملزم کی شناخت کی، جس نے مبینہ طور پر جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور اسے مزید قانونی کارروائی کے لیے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) جنوبی کی ہدایت پر تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔

