شوہر کی سابقہ بیوی سے خوشگوار تعلق ہے، بچوں کی تقریبات میں اکٹھے شریک ہوتے ہیں، جگن کاظم
اداکارہ و میزبان جگن کاظم نے کہا ہے کہ ان کا شوہر کی سابقہ بیوی کے ساتھ خوشگوار تعلق ہے اور اسی وجہ سے وہ بچوں کی اہم تقریبات جیسے گریجویشن میں اکٹھے شریک ہوتے ہیں، تاکہ بچوں کو اپنے والدین کی موجودگی اور تعاون کا احساس ہو۔
جگن کاظم نے حال ہی میں ’دی مدرہوڈ پوڈکاسٹ‘ میں اپنی نجی زندگی کے حوالے سے کھل کر بات کی۔
انہوں نے بتایا کہ پہلی شادی کی ناکامی کے بعد وہ دوسری شادی کرنے سے ہچکچا رہی تھیں کہ کہیں یہ رشتہ بھی ناکام نہ ہوجائے، تاہم ان کے اہلخانہ چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ زندگی کا آغاز کریں اور وہ خود بھی اس فیصلے کے لیے تیار تھیں۔
اداکارہ کے مطابق وہ چاہتی تھیں کہ ان کی شادی ایسے شخص سے ہو جو کنوارہ نہ ہو تاکہ وہ ان کے حالات کو بہتر انداز میں سمجھ سکے۔
جگن کاظم کا کہنا تھا کہ ان کی ملاقات فیصل ایچ نقوی سے ہوئی جو پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کے سابقہ نکاح سے دو بچے بھی تھے، شادی کے بعد ابتدا میں انہیں اپنے شوہر کے بچوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں دشواری ہوئی کیونکہ وہ انہیں قبول نہیں کر پا رہے تھے، تاہم وقت کے ساتھ انہوں نے بچوں سے قریبی تعلق قائم کرلیا۔
انہوں نے واضح کیا کہ وہ ان بچوں کی ماں بننے کی کوشش نہیں کرتیں کیونکہ ان کی اپنی ماں موجود ہے، بلکہ وہ ان کی زندگی میں ایک بڑے اور معاون فرد کا کردار ادا کرتی ہیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ شوہر کی سابقہ اہلیہ عائدہ بھی نہایت مثبت اور مضبوط خاتون ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق باہمی احترام پر قائم ہے اور وہ بچوں کے حوالے سے ایک دوسرے کا سہارا بنتی ہیں۔
جگن کاظم نے کہا کہ عائدہ نہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ بلکہ ان کے بیٹے حمزہ کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرتی ہیں، اسی باہمی تعاون نے ان سب کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم کیا ہے۔
اداکارہ کے مطابق کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ جس کے پہلے سے بچے ہوں، شادی تب ہی کامیاب ہوسکتی ہے جب بچوں کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیا جائے۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کسی شخص کا اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ تعلق اچھا نہ ہو تو کسی انسان کو ایک پل کا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے تاکہ بچوں کی اہم تقریبات جیسے شادی یا گریجویشن پر دونوں والدین موجود رہ سکیں۔
انہوں نے بتایا کہ اسی کوشش کے نتیجے میں وہ اپنے شوہر اور ان کی سابقہ بیوی کے ساتھ بچوں کی گریجویشن میں شریک ہوئیں۔
جگن کاظم نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کا بڑا بیٹا حمزہ، جو پہلی شادی سے ہے، شوہر کے سابقہ بچوں کے ساتھ رہتا ہے جہاں شوہر کی سابقہ بیوی بھی موجود ہوتی ہیں اور وہ حمزہ کا بھی خیال رکھتی ہیں۔
اداکارہ نے کہا کہ ان کے شوہر فیصل ایچ نقوی ان کے پہلے بیٹے کو بھی اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں۔
یاد رہے کہ جگن کاظم کی دوسری شادی سال 2013 میں فیصل ایچ نقوی سے ہوئی جن سے ان کے دو بچے ہیں، جب کہ ان کا بڑا بیٹا حمزہ پہلی شادی سے ہے اور فیصل ایچ نقوی کی بھی پہلی شادی سے دو اولاد ہیں۔