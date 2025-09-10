  • KHI: Partly Cloudy 27.9°C
  • LHR: Clear 31.9°C
  • ISB: Clear 31.6°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.9°C
  • LHR: Clear 31.9°C
  • ISB: Clear 31.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان اور ہانگ کانگ کےدرمیان قانونی تعاون کے فروغ کا معاہدہ

ویب ڈیسکشائع 10 ستمبر 2025 03:29pm
— فوٹو: شٹر اسٹاک
— فوٹو: شٹر اسٹاک

پاکستان اور ہانگ کانگ کےدرمیان قانونی تعاون کے فروغ کا معاہدہ طے پاگیا، پاکستان کی وزارتِ قانون و انصاف اور ہانگ کانگ کے محکمہ انصاف کے درمیان ہانگ کانگ میں منعقدہ دسویں بیلٹ اینڈ روڈ سمٹ کے موقع پر مفاہمتی یادداشتِ پر دستخط کیے گئے۔

معاہدے پر حکومتِ پاکستان کے سیکریٹری وزارتِ قانون و انصاف راجہ نعیم اکبر اور ہانگ کانگ کے سیکریٹری برائے انصاف پال ٹی کیلام نے دستخط کیے۔

معاہدے کے تحت فریقین قانونی امور میں تعاون کو فروغ دیں گے اور قانونی معالات میں افراد کی تربیت و صلاحیت سازی کے اقدامات کریں گے، ہانگ کانگ پاکستان کو کاروباری تنازعات کے حل کے لیے ثالثی اور متبادل حل کے نظام کو فروغ دینے کے لیے تربیت اور تعاون فراہم کرے گا، ڈیجیٹل گورننس اور ورچوئل اثاثوں کی ریگولیشن میں بھی تعاون کیا جائے گا۔

اس معاہدے پر حکومتِ پاکستان کی جانب سے وفاقی سیکریٹری وزارتِ قانون و انصاف راجہ نعیم اکبر اور ہانگ کانگ کے سیکریٹری برائے انصاف پال ٹی کیلام نے دستخط کیے۔

بیلٹ اینڈ روڈ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے راجہ نعیم اکبر نے کہا کہ یہ معاہدہ پاکستان کے قانونی شعبے میں جدید اصلاحات متعارف کروانے ، ادارہ جاتی اصلاحات اور علم کے تبادلے میں معاون ہو گا۔

انہوں نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشی ایٹو کے تحت دونوں ممالک کے مابین قانونی اور ریگولیٹری تعاون کو مزید مستحکم کرے گا، پاکستان اور ہانگ کانگ کے قانون و انصاف کے مابین یہ معاہدہ قانونی اصلاحات کے شعبے میں تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسرائیل کا قطر میں فضائی حملہ، حماس کے رہنما خلیل الحیہ محفوظ رہے، انکے بیٹے اور معاون شہید

2

نازیہ ملک کا موٹروے پر سہیلیوں کے ہمراہ خوفناک واقعے سے گزرنے کا انکشاف

3

بنوں میں شہید ہونے والے میجر عدنان کی زندگی کے آخری لمحات کی ویڈیو وائرل

4

آزاد کشمیر: کمسن بچی کو اغوا اور ریپ کا نشانہ بنانے والے 54 سالہ ملزم کا چھ روزہ ریمانڈ

5

بنوں حملے میں شہید ہونے والے میجرعدنان سے متعلق سابق جنرل آصف غفور کا ٹوئٹ وائرل

6

بیٹی کو گود لینے اور سروگیسی کی افواہیں، صبور علی کا ردعمل آگیا

7

پاکستان نیوی نے چین کی مدد سے سمندر کی تہہ سے گیس کے ذخائر تلاش کر لیے، ریٹائرڈ ریئر ایڈمرل

8

بھارت نے ستلج میں پھر پانی چھوڑ دیا، ملتان کو بچانے کی کوششیں، سندھ میں آج بڑے سیلاب کا خطرہ

کارٹون

کارٹون : 10 ستمبر 2025
کارٹون : 9 ستمبر 2025