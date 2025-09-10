  • KHI: Rain 25.8°C
  • LHR: Clear 27.5°C
  • ISB: Clear 27.6°C
  • KHI: Rain 25.8°C
  • LHR: Clear 27.5°C
  • ISB: Clear 27.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ترک وزیرِ دفاع کا دورہِ پاکستان مکمل، وزیراعظم، فیلڈ مارشل سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں

عبداللہ مومند شائع September 10, 2025 اپ ڈیٹ September 10, 2025 05:51pm
— فوٹو: اے پی پی
— فوٹو: اے پی پی

ترکیہ کے وزیرِ قومی دفاع یشار گولر کا 3 روزہ دورہ پاکستان مکمل ہوگیا، مہمان وزیرِ دفاع نے وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں۔

ڈان نیوز کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ کہ ترک وزیرِ قومی دفاع یشار گولر نے 3 روزہ دورے کے دوران پاک-ترک مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس میں شرکت اور وزیرِاعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔

وزیراعظم کے ساتھ ملاقات میں دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے تعلقات کو مزید گہرے کرنے کے عزم کا اعادہ کیا، شہباز شریف نے ترکیہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ( آئی ٹی) میں تعاون بڑھانے پر زور دیا اور کہا کہ تعلیم، توانائی اور ثقافتی تبادلوں میں پاک-ترک روابط اہم ہیں۔

ترک وزیر دفاع یشار گولر نے وزیرِ دفاع خواجہ آصف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات کی، جس میں انہوں نے تزویراتی اور دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔

ترجمان دفترخارجہ کے مطابق پاکستان۔ترکیہ مشترکہ وزارتی کمیشن کا 16واں اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا، اجلاس کی مشترکہ صدارت وزیرِ تجارت جام کمال خان اور یشار گولر نے کی۔

اہم اجلاس میں اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک تعاون کونسل کے ایجنڈے کا جائزہ لیاگیا جب کہ تجارت، سرمایہ کاری، دواسازی اور آئی ٹی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔

مشترکہ وزارتی کمیشن اجلاس میں ای کامرس، توانائی اور زراعت کے شعبوں میں شراکت داری پر زور دیا گیا، ساتھ ی تعلیم، معدنیات، میڈیا اور سیاحت میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔

دونوں ممالک نے برادرانہ تعلقات کو کثیرالجہتی شراکت داری میں بدلنے کا عزم کا اعادہ کیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسرائیل کا قطر میں فضائی حملہ، حماس کے رہنما خلیل الحیہ محفوظ رہے، انکے بیٹے اور معاون شہید

2

نازیہ ملک کا موٹروے پر سہیلیوں کے ہمراہ خوفناک واقعے سے گزرنے کا انکشاف

3

بنوں میں شہید ہونے والے میجر عدنان کی زندگی کے آخری لمحات کی ویڈیو وائرل

4

آزاد کشمیر: کمسن بچی کو اغوا اور ریپ کا نشانہ بنانے والے 54 سالہ ملزم کا چھ روزہ ریمانڈ

5

بنوں حملے میں شہید ہونے والے میجرعدنان سے متعلق سابق جنرل آصف غفور کا ٹوئٹ وائرل

6

بیٹی کو گود لینے اور سروگیسی کی افواہیں، صبور علی کا ردعمل آگیا

7

پاکستان نیوی نے چین کی مدد سے سمندر کی تہہ سے گیس کے ذخائر تلاش کر لیے، ریٹائرڈ ریئر ایڈمرل

8

ایشیاکپ کے آغاز سے پہلے بھارتی کپتان مشکل میں پھنس گئے، غدار قرار دیدیا گیا

کارٹون

کارٹون : 10 ستمبر 2025
کارٹون : 9 ستمبر 2025