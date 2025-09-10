  • KHI: Rain 25.8°C
ٹک ٹاکر اقرا کنول کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 10 ستمبر 2025 06:20pm
ٹک ٹاکر و سوشل میڈیا سٹار اقرا کنول اور اریب پرویز کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوگئی۔

دونوں نے انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے اپنے ہاں بچے کی ولادت کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے ہاں بیٹی پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔

دونوں نے ایک ہی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ ان کے ہاں پہلے بیٹی ہو اور خدا نے ان کی دعا سن لی۔

اقرا کنول نے بتایا کہ ان کے ہاں 10 ستمبر کو بچے کی پیدائش ہوئی، ان کی پوسٹ پر سوشل میڈیا اسٹارز اور مداحوں نے کمنٹس کرتے ہوئے انہیں مبارک باد پیش کی۔

ٹک ٹاکر نے بچے کی پیدائش کی خبر کے ساتھ تصویر بھی شیئر کی، جس میں وہ اور ان کے شوہر نوزائیدہ بیٹی کو دیکھتے دکھائی دیے۔

اقرا کنول اور اریب پرویز نے ستمبر 2023 میں شادی کی تھی اور شادی کے دو سال بعد ان کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔

حال ہی میں اقرا کنول کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) لاہور نے جوا ایپلی کیشنز کی تشہیر کے سلسلے میں تحقیقات کے لیے پیش ہونے کا نوٹس بھی دیا تھا۔

ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بھی ڈکی بھائی اور رجب بٹ کی طرح ٹک ٹاک سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جوئے کی ایپلی کیشنز کی تشہیر کی۔

اقرا کنول نے این سی سی آئی کے نوٹس کا جواب دیتے ہوئے ان سے پیش ہونے کے لیے مہلت مانگی تھی اور بتایا تھا کہ ان کے ہاں جلد بچے کی پیدائش متوقع ہے۔

