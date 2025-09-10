  • KHI: Rain 25.8°C
کینیڈین انداز میں انگریزی بولنے پر مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، اشنا شاہ

شائع September 10, 2025 اپ ڈیٹ September 10, 2025 08:16pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

اداکارہ و ٹی وی میزبان اشنا شاہ کا کہنا ہے کہ ان کا بچپن کینیڈا میں گزرا، انہوں نے وہیں تعلیم بھی حاصل کی، جس وجہ سے ان کے انگریزی بولنے کا انداز کینیڈین ہوتا ہے، جس پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔

اداکارہ نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی۔

پروگرام کے دوران انہوں نے مقامی زبانوں پر بھی بات کی اور اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ پنجابی افراد اپنے مادری زبان پر فخر نہیں کرتے، وہ پنجابی نہیں بولتے۔

اداکارہ کے مطابق انہوں نے لاہور سے زیادہ کراچی میں وقت گزارا ہے، اس لیے ان کے متعدد زبان بولنے والے افراد دوست ہیں جو آپس میں اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہیں۔

اشنا شاہ کا کہنا تھا کہ خصوصی طور پر سندھی اور پشتون افراد اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہیں جب کہ عالمی سطح پر بھی فارسی سمیت دیگر زبانیں بولنے والے افراد اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہیں۔

اداکارہ نے شکوہ کیا کہ پنجابی اپنی مادری زبان میں بات نہیں کرتے، انہیں اپنی زبان سے نہ جانے کیا مسئلہ ہے۔

اشنا شاہ نے پروگرام کے دوران اپنی مادری زبان پنجابی میں ہی گفتگو کی، ساتھ ہی انہوں نے اردو اور انگریزی میں بھی بات کی۔

اداکارہ نے بتایا کہ ان کا بچپن کینیڈا میں گزارا، انہوں نے وہیں تعلیم بھی حاصل کی، اس لیے ان کی انگریزی زبان کینیڈین انداز کی ہوتی ہے، جس پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔

اداکارہ نے انکشاف کیا کہ ان کے بھائی بھی کینیڈین انداز میں انگریزی بولنے پر ان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، باقی لوگ بھی ان پر طنز کرتے رہے ہیں۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ ایک طرف کوئی غلط انگریزی بولتا ہے تو بھی پاکستانی عوام اس پر تنقید کرتے ہیں اور اگر کوئی اچھی انگریزی بولے تو اس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے انداز میں بات کر رہا ہے۔

اشنا شاہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کسی بھی حال میں خوش نہیں جب کہ پنجابیوں کو اپنی زبان پر فخر کرنا چاہیے، ان کی زبان میں بنائی گئی موسیقی دنیا بھر میں سنی اور پسند کی جاتی ہے۔

