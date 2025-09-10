چینی کمپنی کا کے الیکٹرک کے اکثریتی حصص خریدنے کی آفر ختم کرنے کا فیصلہ

چینی کمپنی کا کے الیکٹرک کے اکثریتی حصص خریدنے کی آفر ختم کرنے کا فیصلہ
شنگھائی الیکٹرک پاور کمپنی نے کے الیکٹرک خریدنے کی پیشکش( آفر ) ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
شنگھائی الیکٹرک پاور کمپنی کی جانب سے جاری کردہ بیان سے یہ بات سامنے آئی کہ کمپنی نے پاکستان کے کاروباری ماحول میں تبدیلیوں کے باعث کے الیکٹرک لمیٹڈ کے 66.4 فیصد تک حصص ( شیئرز) کے حصول کی اپنی پیشکش ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
کے الیکٹرک کراچی اور اس کے نواحی علاقوں میں بجلی پیدا کرنے، ترسیل کرنے اور تقسیم کرنے والا واحد ادارہ ہے اور واحد درج شدہ بجلی فراہم کنندہ ہے۔ اسے 2005 میں نجی شعبے میں دیا گیا تھا۔ شنگھائی الیکٹرک پاور نے 2016 میں ابراج گروپ سے کے الیکٹرک کے کنٹرولنگ حصص 1.77 ارب ڈالر میں خریدنے پر اتفاق کیا تھا۔
یہ معاہدہ کبھی بھی مکمل نہ ہو سکا کیونکہ فروخت کنندہ مطلوبہ سرکاری منظوری حاصل نہ کر سکا اور ملک کے پاور سیکٹر میں بڑھتے ہوئے گردشی قرضوں کے باعث مالی مسائل بھی پیدا ہوئے۔ جون 2023 میں شنگھائی الیکٹرک نے اس سودے سے اپنی وابستگی کا اعادہ کیا تھا۔
گزشتہ روز جاری کیے گئے ایک بیان میں چینی کمپنی نے کہا کہ’ 9 ستمبر 2025 کو کمپنی نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا نواں اجلاس طلب کیا اور کے الیکٹرک کمپنی میں ایکویٹی کے حصول کو ختم کرنے اور لکھنے کے مجوزہ فیصلے کا جائزہ لے کر اسے منظور کیا، اور اس بڑے اثاثے کی خریداری ختم کرنے پر اتفاق کیا۔’
بیان میں مزید کہا گیا کہ اس بڑے اثاثے کی خریداری کی منصوبہ بندی کے بعد سے کمپنی نے متعلقہ قوانین، ضوابط اور قواعد کی سختی سے پیروی کی ہے اور اس خریداری سے متعلق تمام امور کو فعال انداز میں آگے بڑھایا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ چونکہ فریقِ مخالف بندش کی شرائط کو پورا کرنے میں مسلسل ناکام رہا ہے اور پاکستان کے کاروباری ماحول میں تبدیلیوں کے باعث یہ معاہدہ کمپنی کی بین الاقوامی ترقی کی سمت سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے کمپنی اور تمام شیئر ہولڈرز کے مفادات کے مؤثر تحفظ کے لیے کمپنی نے اس بڑے اثاثے کی خریداری ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ چونکہ کے ای ایس انرجی کمپنی شیئر پرچیز ایگریمنٹ کے آرٹیکل 4.1 میں درج شرائط کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے، اس لیے شنگھائی الیکٹرک کو آرٹیکل 4.8 کے مطابق معاہدہ ختم کرنے کا حق حاصل ہے۔
خیال رہے کہ کمپنی نے گزشتہ سال بھی اپنی پیشکش واپس لے لی تھی۔
کے الیکٹرک کا مالک کون ہے؟
کیمن آئی لینڈز میں رجسٹرڈ کے ای ایس پاور لمیٹڈ کے الیکٹرک میں 66.4 فیصد حصص کی مالک ہے۔ حکومت پاکستان کے الیکٹرک میں 24.36 فیصد حصص رکھتی ہے، جب کہ باقی حصص ادارہ جاتی سرمایہ کاروں اور عام عوام کے پاس ہیں۔
کے ای ایس پاور کی ملکیت ایک اور کیمن آئی لینڈز کی کمپنی آئی جی سی ایف ایس پی وی 21 لمیٹڈ کے پاس ہے جو کراچی کی اس یوٹیلیٹی کمپنی کی ہولڈنگ کمپنی میں 53.8 فیصد حصص رکھتی ہے۔ کے ای ایس پاور میں باقی حصص سعودی اور کویتی سرمایہ کاروں کے پاس ہیں۔
آئی جی سی ایف ایس پی وی 21 لمیٹڈ کی حتمی ملکیت انفرااسٹرکچر اینڈ گروتھ کیپیٹل فنڈ ایل پی (IGCF) کے پاس ہے، وہی فنڈ جسے ابراج گروپ اس وقت تک مینیج کرتا رہا جب تک 2019 میں اس کے چیف کی سرمایہ کاروں کے پیسے میں خورد برد پر گرفتاری کے بعد یہ گروپ ختم نہ ہو گیا۔
کے ای ایس پاور کے 46.2 فیصد حصص کے حامل اقلیتی شیئر ہولڈرز اور 53.8 فیصد حصص کے مالک ایس پی وی 21 لمیٹڈ کے درمیان کشمکش اکتوبر 2022 میں شروع ہوئی تھی۔ اس وقت سیج وینچر گروپ لمیٹڈ، جو برٹش ورجن آئی لینڈز میں رجسٹرڈ اسپیشل پرپز کمپنی ہے اور ایشیاء پیک انویسٹمنٹس لمیٹڈ کی ملکیت ہے، ابراج انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے بعض اثاثوں کی عدالتی منظوری سے فروخت کے بعد اس وقت آئی جی سی ایف کا ’ جنرل پارٹنر’ بن گیا، جب ابراج انویسٹمنٹ مینجمنٹ بین الاقوامی طور پر سرکاری لیکویڈیشن کے عمل سے گزر رہا تھا۔
ایک جنرل پارٹنر سرمایہ کاروں سے سرمایہ لاتا ہے اور اپنی محدود شراکت داری (limited partners) کی جانب سے نجی ایکویٹی فنڈ کو مینیج کرتا ہے۔ نیا جنرل پارٹنر اور اس کی پیرنٹ کمپنی شہریار چشتی کی ملکیت ہیں، جو ایک پاکستانی شہری ہیں، انہوں نے بین الاقوامی بینکنگ میں کام کیا اور اب ملک کے پاور سیکٹر میں متعدد کمپنیوں کے مالک ہیں۔