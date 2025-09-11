  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
ہندو ازم کے نعرے نہ لگانے پر بے عزت کیا گیا، بھارتی اداکار علی گونی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 11 ستمبر 2025 03:46pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

معروف بھارتی ٹی وی اداکار و سوشل میڈیا اسٹار علی گونی نے انکشاف کیا ہے کہ ہندو ازم کی پرچار کے نعرے نہ لگانے پر انہیں نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا گیا بلکہ سوشل میڈیا پر ان کی توہین بھی کی گئی۔

بھارتی نشریاتی ادارے ’این ڈی ٹی وی‘ کے مطابق علی گونی نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی۔

پروگرام کے دوران انہوں نے اپنے بین المذاہب تعلقات پر بھی بات کی اور کہا کہ جیسمین بھاسن ہندو ہیں، وہ ان کے عقائد اور مذہب کا احترام کرتے ہیں جب کہ وہ بھی ان کے عقائد کو سمجھتی ہیں۔

انہون نے کہا کہ چوں کہ جیسمین بھاسن ہندو مذہب کی ماننے والی ہیں، اس لیے وہ انہیں مسلمانوں کی طرح روزے رکھنے کا نہیں کہ سکتے۔

انہوں نے دوسرے مذاہب کے احترام پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ صرف ہندو ازم بلکہ دوسرے عقائد کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن انہیں ہندوؤں کے نعرے نہ لگانے پر بے عزت کیا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ اداکارہ انکتا لوکھنڈے کے گھر ’گنپتی پوجا‘ میں شرکت کے بعد انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا کیوں کہ انہوں نے ’گنپتی باپا موریا‘ کے نعرے نہیں لگائے تھے۔

علی گونی کے مطابق سوشل میڈیا پر لوگوں نے انہیں ’بے عزت‘ بھی کیا اور کہا کہ وہ پوجا کے دوران خاموش رہے اور چیونگم چباتے رہے۔

انہوں نے کہا کہ وہ تمام مذاہب کی عزت کرتے ہیں لیکن مذہب اسلام میں پوجا کی اجازت نہیں ہے۔

انہوں نے بتایا کہ مذکورہ ان کا پہلا موقع تھا کہ وہ ایسی تقریب میں شریک ہوئے تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے۔

انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو لیکن اس باوجود ان کی خاموشی پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔

خیال رہے کہ انکتا لوکھنڈے کے گھر پر ہونے والی تقریب میں وہ اپنی گرل فرینڈ جیسمین بھاسن اور دوست نیا شرما کے ساتھ نظر آئے تھے۔

جیسمین بھاسن اور نیا شرما نے نعرے لگائے تھے جبکہ علی خاموش رہے تھے، سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے اداکار کے حق میں بات بھی کی تھی اور کہا کہ سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نعرے لگائیں بلکہ دوسرے مذاہب کا احترام کرنا کافی ہے۔

جیسمین بھاسن نے پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ اور علی گونی اپنے بین المذاہب تعلقات میں خوش ہیں اور دوسروں کی منفی رائے ان کے لیے معنی نہیں رکھتی۔

