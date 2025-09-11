  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
  • LHR: Clear 28.3°C
  • ISB: Clear 27°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
  • LHR: Clear 28.3°C
  • ISB: Clear 27°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

’لو گرو‘ بُری فلم تھی، خلیل الرحمٰن قمر

شائع September 11, 2025 اپ ڈیٹ September 11, 2025 08:09pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

معروف ڈراما و فلم ساز خلیل الرحمٰن قمر نے ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کی حال ہی میں ریلیز ہونے والی رومانٹک کامیڈی فلم ’لو گرو‘ کو بری فلم قرار دے دیا۔

’لو گرو‘ کو عید الاضحیٰ پر ریلیز کیا گیا تھا اور اس نے ریکارڈ کمائی کی تھی، فلم کو 25 کروڑ روپے کی لاگت میں تیار کیا گیا تھا اور اس کی شوٹنگ برطانیہ سمیت دیگر ممالک میں بھی ہوئی تھی۔

فلم نے اپنے بجٹ سے تین گنا زیادہ کمائی کی تھی اور مبصرین نے بھی اس کی کہانی کو سراہا تھا لیکن خلیل الرحمٰن قمر نے اسے بری فلم قرار دے دیا۔

خلیل الرحمٰن قمر نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں ’لو گرو‘ سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کہا کہ وہ مذکورہ فلم پر مزید بات نہیں کرنا چاہتے۔

ان کا کہنا تھا کہ مرحوم فلم ساز پرویز ملک نے کہا تھا کہ ایک اچھی فلم کے ناکام ہونے کا دکھ نہیں ہوتا، جتنا دکھ ایک فلاپ فلم کے ہٹ ہوجانے کا ہوتا ہے۔

فلم ساز نے کہا کہ انہوں نے ’لو گرو‘ مکمل نہیں دیکھی، انٹرویل کے بعد وہ فلم دیکھتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔

انہوں نے فلم کی کہانی اور اداکاری پر بات کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ وہ کہانی، اداکاروں اور کرداروں پر بات نہیں کرنا چاہتے لیکن ’لو گرو‘ بری فلم تھی۔

ان کے مطابق انہیں فلم پسند نہیں آئی، ان کی نظر میں فلم بری تھی اور اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ ’لو گرو‘ کی ہدایات ندیم بیگ نے دی تھیں، جنہوں نے خلیل الرحمٰن قمر کی متعدد فلموں اور ڈراموں کی ہدایت کاری کی۔

حال ہی میں نشر ہونے والے خلیل الرحمٰن قمر کے ڈرامے ’میں منٹو نہیں ہوں‘ کی ہدایات بھی ندیم بیگ نے ہی دی ہیں۔

خلیل الرحمٰن قمر نے ’لو گرو‘ کی ہدایت کاری یا اداکاری پر تنقید کیے بغیر فلم کو ’برا‘ قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے فلم مکمل نہیں دیکھی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کراچی میں سیلابی صورتحال، 8 اموات، ملیر اور لیاری کی ندیاں دریاؤں میں تبدیل، فوج طلب

2

ماڈل و اداکارہ حمیرا اصغر کی حتمی میڈیکولیگل رپورٹ میں بھی وجہ موت کا تعین نہ ہوسکا

3

بنوں میں شہید ہونے والے میجر عدنان کی زندگی کے آخری لمحات کی ویڈیو وائرل

4

امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک

5

معروف امریکی ریپ اسٹار کی گاڑی سے مسخ شدہ لاش برآمد

6

اسرائیل کا قطر میں فضائی حملہ، حماس کے رہنما خلیل الحیہ محفوظ رہے، انکے بیٹے اور معاون شہید

7

کم عمر ولاگر محمد شیراز نے سوشل میڈیا سے ہونے والی آمدنی سے اپنے گاؤں کے اسکول کی تقدیر بدل دی

8

جنوبی کوریائی خواتین کا امریکی فوج کےخلاف جسم فروشی پر مجبور کرنے کا مقدمہ

کارٹون

کارٹون : 11 ستمبر 2025
کارٹون : 10 ستمبر 2025