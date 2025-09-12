حکومتی اقدامات بے سود، چینی کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری
ملک میں چینی کی قیمت مستحکم رکھنے کے لیے حکومت کے تمام اقدامات اور دعوے بے سود ثابت ہوئے ہیں، اور ایک ہفتے کے دوران چینی مزید مہنگی ہوئی، کراچی کے شہری ملک میں سب سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔
چینی کی درآمد کی اجازت سے لے کر تمام تر حکومتی اقدامات کے باوجود ملک میں چینی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور چینی کا مارکیٹ ریٹ بدستور حکومتی مقرر کردہ نرخ سے زیادہ ہے۔
وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتےکے دوران چینی کی اوسط قیمت میں 2روپے65 پیسے فی کلو کا اضافہ ہوا اور ملک میں چینی کی اوسط قیمت بڑھ کر 184 روپے ایک پیسے فی کلو ہوگئی ہے۔
ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ چینی کی قیمتوں کے نئے اعدادو شمار کے مطابق چینی کی زیادہ سے زیادہ قیمت 195 روپے فی کلو پر برقرار رہے اور کراچی کے شہری ملک میں سب سے مہنگی195 روپے فی کلو تک چینی خریدنے پرمجبور ہیں۔
ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتےتک چینی کی اوسط قیمت 181 روپے 36 پیسے فی کلو تھی جو رواں ہفتے 2روپے65 پیسے کے اضافے سے 184 روپے ایک پیسہ فی کلو ہوگئی۔
ادارہ شماریات کے مطابق ایک سال قبل ملک میں چینی کی اوسط قیمت 142 روپے 28 پیسے فی کلو تھی۔
ادارہ شماریات کے مطابق پنجاب میں چینی کی زیادہ سے زیادہ قیمت 190 روپے فی کلو تک ہے، خیال رہے کہ گزشتہ مہینے چینی کی سرکاری ریٹیل قیمت 175 روپے تک فی کلو مقرر کی گئی تھی۔