ہزاروں روپے اضافے کے بعد سونا کتنا سستا ہوا؟
ملک بھر میں سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے اضافے کے بعد آج پھر فی تولہ نرخوں میں کمی ہوگئی۔
سرکاری خبر رساں ادارے ’اے پی پی‘ کے مطابق آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن نے رپورٹ کیا کہ 24 قیراط کے حامل فی تولہ خالص سونے کی قیمت 200 روپے کمی سے 3 لاکھ 86 ہزار 300 روپے ہو گئی۔
اسی طرح 24 قیراط 10 گرام سونے کے نرخ بھی 172 روپے گر کر 3 لاکھ 31 ہزار 189 روپے ریکارڈ کیے گئے، جبکہ 22 قیراط سونے کے 10 گرام کی قیمت 158 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 3 ہزار 600 روپے ہو گئی۔
ادھر، بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت 2 ڈالر تنزلی سے 3,643 ڈالر فی اونس پر آ گئی۔
ایسوسی ایشن کے مطابق چاندی 13 روپے سستی ہو کر 4 ہزار 443 روپے میں فروخت ہوئی جبکہ 10 گرام چاندی کی قیمت 11 روپے کمی کے بعد 3,809 روپے ہو گئی۔
ایسوسی ایشن نے رپورٹ کیا کہ عالمی مارکیٹ میں چاندی کی قیمت 0.13 ڈالر کمی کے بعد 42.15 ڈالر پر آ گئی۔