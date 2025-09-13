  • KHI: Partly Cloudy 26.4°C
ایشیا کپ کا پانچواں مقابلہ: سری لنکا نے بنگلہ دیش کو 6 وکٹوں سے بآسانی شکست دے دی

اسپورٹس ڈیسکشائع 13 ستمبر 2025 11:08pm
ایشیا کپ کے پانچویں مقابلے میں سری لنکا نے بنگلا دیش کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔

ابو ظہبی کے شیخ زاہد کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بنگلا دیش کے 140 رنز کے ہدف کو لنکن بیٹرز نے 15ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔

سری لنکا کے پاتھم نیسانکا نے شاندار ففٹی اسکور کی جب کہ کامل میشارا 46 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، بنگلا دیش کے مہدی حسن نے 2، تنظیم حسن اور مستفیظ الرحمٰن نے ایک، ایک وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 139 رنز بنائے، ٹاپ آرڈر کے جلدی آؤٹ ہونے کے بعد لوئر مڈل آرڈر نے سری لنکن باؤلرز کا جم کر مقابلہ کیا۔

جاکر علی 41 اور شمیم حسین 42 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، دونوں کی پارٹنر شپ کے باعث بنگلا دیشی ٹیم مجموعے کو 139 تک پہنچانے میں کامیاب رہی۔

سری لنکا کے اسپنر وانندو ہسارنگا نے 2 وکٹیں اپنے نام کیں جب کہ دشمانتا چمیرا اور نوان توشارا کے حصے میں ایک، ایک وکٹ آئی۔

