  • KHI: Partly Cloudy 29.9°C
  • LHR: Sunny 34.5°C
  • ISB: Rain 31.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.9°C
  • LHR: Sunny 34.5°C
  • ISB: Rain 31.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: سپرہائی وے پر نامعلوم گاڑی نے 2 موٹرسائیکلوں کو روند ڈالا، 3 افراد جاں بحق

ویب ڈیسکشائع 14 ستمبر 2025 12:28pm
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

کراچی میں سپر ہائی وے میں نامعلوم گاڑی نے 2 موٹرسائیکلوں کو ٹکر مار دی، حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہوگیا۔

ڈان نیوز کے مطابق سپر ہائی وے پر گڈاپ کے قریب تیز رفتار گاڑی ڈرائیور سے بے قابو ہوکر دو موٹرسائیکلوں سے جاٹکرائی، حادثے میں موٹرسائیکلوں پر سوار 3 افراد موقع پر دم توڑ گئے جبکہ ایک شخص زخمی ہوا۔

حادثے کا سبب بننے والا ڈرائیور گاڑی سمیت فرار ہوگیا جبکہ ریسکیو نے لاشوں اور زخمی کو ہسپتال منتقل کردیا جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر واقعے کی مزید تحقیقات شروع کردی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

دوحہ پر اسرائیلی حملہ: سلامتی کونسل میں پاکستان اور اسرائیل میں تلخ جملوں کا تبادلہ

2

ایشیاکپ: ابتدائی میچ سے پہلے ہی قومی ٹیم کو دھچکا

3

ہری پور: شادی شدہ خاتون سے مبینہ طور پر 5 افراد کی اجتماعی زیادتی

4

لوئر دیر: دہشت گردوں کےخلاف آپریشن میں 7 ایف سی اہلکار شہید، 13 زخمی

5

’حیدر آباد سازش کیس‘ جس نے ملک میں انتقامی سیاست کا نیا باب کھولا

6

چارلی کرک کے قاتل کی معلومات دینے پر ایک لاکھ ڈالر انعام کا اعلان، قتل میں استعمال ہونیوالی رائفل برآمد

7

بچپن میں گھریلو ملازم نے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا، عینی جعفری

8

چارلی کرک کے مبینہ قاتل کو گرفتار کر لیا، ڈونلڈ ٹرمپ

کارٹون

کارٹون : 14 ستمبر 2025
کارٹون : 13 ستمبر 2025