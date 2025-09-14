حکومت سندھ تمام بیراجوں کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے،، شرجیل میمن
سندھ کے سینیئر وزیر اور وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ حکومت سندھ تمام بیراجوں کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، گڈو بیراج پر اونچے ، سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔
ڈان نیوز کے مطابق سندھ کے سینیئر وزیر اور وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ حکومت سندھ تمام بیراجوں پر صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور عوام کےجان و مال کےتحفظ کیلئے ریسکیو،ریلیف اور بحالی کی کوششوں میں مصروف ہے۔
صوبائی وزیر نے کہا کہ گڈو بیراج پر اونچے درجے، سکھر بیراج پر درمیانے درجے اور کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔
انہوں نے کہاکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کچے کے علاقوں سے 5 ہزار 269 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، اب تک نقل مکانی کرنے والوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ 63 ہزار 364 ہوگئی ہے۔
شرجیل میمن نے کہا کہ کچےکے علاقوں سے 252 افراد کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کیاگیا،جہاں اس وقت کل 469افراد مقیم ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ نے 177 فکسڈ اور موبائل ہیلتھ سائٹس قائم کی ہیں، جہاں سے گزشتہ 24 گھنٹےمیں 6 ہزار 596 اور مجموعی طور پر 84 ہزار 118مریضوں کو طبی امداد مل چکی ہے۔
سینیئر وزیر نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11 ہزار 569 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ نقل مکانی کرنے والے مویشیوں کی مجموعی تعداد 4 لاکھ 38 ہزار 835 ہوگئی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51 ہزار 308 مویشیوں کو ویکسین اور علاج فراہم کیا گیا، مجموعی طور پر 12 لاکھ 32 ہزار 223 مویشیوں کو ویکسین اور علاج فراہم کیا گیا۔