سارہ عمیر نے شادی کے 9 سال بعد طلاق کی تصدیق کردی
ماضی کی معروف اداکارہ سارہ عمیر نے انکشاف کیا ہے کہ شادی کے 9 سال بعد ان کی اور شوہر محسن طلعت کی طلاق ہوچکی ہے۔
سارہ عمیر نے حال ہی میں حسن چوہدری کے پروگرام میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف موضوعات پر کھل کر گفتگو کی۔
اداکارہ حال ہی میں رئیلیٹی شو ’تماشا سیزن 4‘ میں بھی نظر آئیں، تاہم رواں ہفتے نشر ہونے والی قسط میں وہ شو سے باہر ہوگئیں۔
انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس رئیلیٹی شو میں چھ ہفتے گزارے اور اس دوران وہ اپنے بچوں کو بہت یاد کرتی رہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ان کا بڑا بیٹا چھ سال کا ہے جب کہ چھوٹا بیٹا چار سال کا ہے، ایک ماں کے لیے بچوں سے اتنے دن دور رہنا بہت مشکل تھا کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں کو چوبیس گھنٹے کے لیے بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔
سارہ عمیر کے مطابق جب اس ہفتے ان کا نام باہر نکالنے کے لیے پکارا گیا تو وہ بہت خوش ہوئیں کیونکہ وہ پہلے ہی محسوس کر رہی تھیں کہ اس بار وہی باہر نکلیں گی اور ان کے لیے بچوں سے اتنے دنوں کی دوری سب سے بڑا چیلنج تھا۔
انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسے حالات تھے جن کی وجہ سے ان کی والدہ چاہتی تھیں کہ وہ ’تماشا‘ میں جائیں تاکہ یہ جان سکیں کہ ان میں کتنا صبر ہے اور وہ حالات کا مقابلہ کیسے کرسکتی ہیں۔
اداکارہ کا کہنا تھا کہ اس رئیلیٹی شو میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے صبر کرنا سیکھا اور یہ بھی کہ تھوڑے وقت میں کس طرح کام مکمل کیا جاسکتا ہے۔
سارہ عمیر نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ’تماشا‘ میں شمولیت اس لیے اختیار کی کیونکہ انہیں اپنی ذاتی زندگی کے مسائل سے بریک چاہیے تھا، ان کا اور ان کے سابق شوہر کا تعلق ایک ہی فیلڈ سے ہے جس کے باعث دونوں اکثر آمنے سامنے آ جاتے تھے۔
اداکارہ کے مطابق بہت سے لوگ پہلے ہی جانتے ہیں کہ ان کی طلاق ہوچکی ہے اور یہ طلاق انہوں نے ’تماشا‘ میں آنے سے چند ہفتے پہلے لی تھی، اس وقت وہ ایک مشکل دور سے گزر رہی تھیں، ایک سنگل پیرنٹ ہونے کی وجہ سے کئی رکاوٹوں کا سامنا کیا اور ذہنی طور پر بھی بہت پریشان تھیں، اس لیے سکون ان کے لیے ضروری تھا۔
انہوں نے کہا کہ ’تماشا‘ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ تفریح، نہ ملاقاتیں اور نہ ہی فون، وہ چاہتی تھیں کہ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں رابطے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، انہیں یہ موقع ملا اور چند ہفتوں کے لیے سکون نصیب ہوا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ وہاں بہت مزا آیا، جب وہ شو میں دیگر شرکا کو جھگڑتے دیکھتی تھیں تو وہ سب کچھ انہیں بچگانہ لگتا تھا۔
قبل ازیں ایک انٹرویو میں اداکارہ نے بتایا تھا کہ ان کی سابق شوہر محسن طلعت سے ملاقات اُس وقت ہوئی جب وہ صرف 17 سال کی تھیں اور محسن کی عمر 27 سال تھی۔
سارہ عمیر کے مطابق ان کی محبت کی شادی تھی اور محسن طلعت سے ان کا تعلق 20 سال پر محیط رہا، جب کہ ان کی شادی کو 9 سال گزر چکے تھے۔