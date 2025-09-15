  • KHI: Partly Cloudy 27.9°C
  • LHR: Clear 32.8°C
  • ISB: Rain 32.1°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.9°C
  • LHR: Clear 32.8°C
  • ISB: Rain 32.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایف آئی ایچ نے پرو ہاکی لیگ کا شیڈول فائنل کرلیا

غلام مرتضیٰ شائع September 15, 2025 اپ ڈیٹ September 15, 2025 05:25pm
— فائل فوٹو
— فائل فوٹو

انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن (ایف آئی ایچ) نے پرو ہاکی لیگ کا شیڈول فائنل کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق پرو ہاکی لیگ میں پاکستان 9 سے 14 دسمبر 2025 تک ارجنٹینا میں نیدرلینڈز اور ارجنٹینا سے مقابلہ کرے گا۔

اسی طرح، پاکستان ہاکی ٹیم 10 سے 15 فروری 2026 تک آسٹریلیا میں جرمنی اور میزبان آسٹریلیا کا مقابلہ کرے گی جبکہ قومی ہاکی ٹیم 13 سے 21 جون 2026 تک بیلجیئم میں اسپین اور میزبان بیلجیئم کا مقابلہ کرے گی۔

پرو ہاکی لیگ کے شیڈول کے مطابق 23 سے 28 جون 2026 تک انگلینڈ میں روایتی حریف بھارت اور انگلینڈ کا مقابلہ کرے گی۔

اس سے قبل، وفاقی حکومت نے پاکستان ہاکی ٹیم کی انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن (ایف آئی ایچ) پرو لیگ میں شمولیت کے لیے 25 کروڑ روپے کی منظوری دی تھی۔

پاکستان اسپورٹس بورڈ (پی ایس بی) کی جانب سے جاری خط کے مطابق یہ رقم وزارت بین الصوبائی رابطہ (آئی پی سی) کی جانب سے اسپورٹس فیڈریشنز کے لیے فراہم کردہ اضافی 40 کروڑ روپے کے فنڈز میں سے مختص کی گئی۔

جاری کردہ رقم میں سے 25 کروڑ روپے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ایف آئی ایچ پرو لیگ میں قومی ٹیم کی شرکت کے اخراجات کے لیے فراہم کیے جائیں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

صہیونیت کے دفاع میں بولنے والے چارلی کرک کے قتل میں کیا واقعی اسرائیل کا ہاتھ ہے؟

2

پاکستان سے افغانوں کو واپس چھوڑنے کیلئے جانیوالے 2 ہزار ٹرک افغانستان میں پھنس گئے

3

تارا محمود نے والد کے سیاسی پس منظر کے بارے میں کیوں چھپایا؟ اداکارہ نے وجہ بتادی

4

بھارت نےجینٹلمین گیم کرکٹ کو داغدار کر دیا، میچ کے اختتام پر پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار

5

وسیم بادامی نے عمر شاہ کی اچانک موت کی وجہ بتادی

6

پے در پے ناکامیوں کے بعد فتنۃ الخوارج کے درمیان اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے

7

نیپال کی نئی وزیراعظم کا کرپشن کے خاتمے اور مظاہرین کے مطالبات پر عمل کرنے کا وعدہ

8

بھارت کیخلاف کون سے کھلاڑی میدان میں اتریں گے، فیصلہ ہوگیا

کارٹون

کارٹون : 15 ستمبر 2025
کارٹون : 14 ستمبر 2025