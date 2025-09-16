قطر ہمارا قریبی اتحادی ملک ہے، اسرائیل مزید حملے نہیں کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل قطر پر مزید حملے نہیں کرے گا، قطر ہمارا قریبی اتحادی ملک ہے۔
ترکیہ کے خبر رساں ادارے ’انادولو‘ کے مطابق ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کے سوالات کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حوالے سے کہا کہ ’وہ قطر پر حملہ نہیں کرے گا‘۔
ٹرمپ نے کہا کہ ’قطر بہت اچھا اتحادی رہا ہے، اور بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے، لیکن وہ قطر کو نشانہ نہیں بنائے گا، شاید وہ ان (حماس) کا پیچھا کرے‘۔
یہ واضح نہیں کہ صدر کا مطلب کیا تھا، لیکن ان کے بیانات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نیتن یاہو، خلیجی عرب ریاست میں موجود حماس رہنماؤں کے خلاف دیگر اقدامات کر سکتے ہیں۔
ٹرمپ نے مزید اس خبر کی تردید کی جو ویب سائٹ ’ایکسیوس‘ نے شائع کی تھی کہ نیتن یاہو نے ذاتی طور پر انہیں اطلاع دی تھی کہ اسرائیل گزشتہ منگل کو دوحہ پر حملے کرنے والا ہے۔
امریکی صدر نے کہا کہ ’بینجمن نیتن یاہو نے دوحہ میں حملے کی اطلاع نہیں دی تھی‘، انہوں نے ایسا نہیں کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ حملوں کے بارے میں کیسے معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ’اسی طرح جیسے آپ کو معلوم ہوا‘۔
حملوں کے بعد وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ امریکی فوج نے انتظامیہ کو مطلع کیا تھا کہ میزائل فضا میں داغے جانے کے بعد یہ حملے ہونے والے ہیں، اور دعویٰ کیا کہ ٹرمپ کے پاس اعتراض کرنے کا موقع نہیں تھا۔
دوحہ میں عرب-اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس میں پیر کو رہنماؤں نے خبردار کیا تھا کہ قطر پر اسرائیل کے حملے خطے کے لیے خطرناک نتائج کے حامل ہیں، اور انہوں نے اجتماعی کارروائی پر زور دیا تاکہ اسرائیل کی جانب سے مشرق وسطیٰ پر نئی حقیقت مسلط کرنے کی کوششوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔
قطر کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ’قنا‘ کے ذریعے جاری حتمی بیان میں دوحہ پر حملوں کی مذمت کی گئی اور قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا، اجلاس نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت خطے میں امن کے کسی بھی امکان کو کمزور کرتی ہے۔
بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اسرائیل کے ان منصوبوں کے خلاف کھڑا ہونا ضروری ہے جو خطے پر نئی حقیقت مسلط کرنے کے لیے ہیں، اور خبردار کیا گیا کہ ایسی کوششیں علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے براہِ راست خطرہ ہیں۔