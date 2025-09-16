  • KHI: Partly Cloudy 26.8°C
ماڈل سبحان عمیس اور عبیر اسد کے درمیان شادی کے 7 ماہ بعد علیحدگی ہوگئی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 16 ستمبر 2025 08:16pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

ابھرتے ہوئے ماڈلز سبحان عمیس اور عبیر اسد کے درمیان شادی کے محض سات ماہ بعد علیحدگی ہوگئی جب کہ دونوں نے طلاق کے لیے بھی قانونی کارروائی کا آغاز کردیا۔

دونوں ابھرتے ہوئے ماڈلز نے فروری 2025 میں کچھ عرصہ تعلقات میں رہنے کے بعد شادی کی تھی اور ان کی شادی میں فیشن، شوبز اور میوزک سے وابستہ شخصیات سمیت دیگر افراد نے شرکت کی تھی۔

دونوں کی شادی کی ویڈیوز اور تصاویر بھی وائرل ہوئی تھیں لیکن اب دونوں نے محض سات ماہ بعد ہی علیحدگی اختیار کرنے کی تصدیق کردی۔

ماڈل سبحان عمیس نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری میں اہلیہ ماڈل عبیر اسد سے علیحدگی اختیار کرنے کی تصدیق کی۔

انہوں نے اسٹوری میں بتایا کہ انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرلی، تاہم تاحال ان کے درمیان طلاق نہیں ہوئی۔

انہوں نے لکھا کہ اگرچہ تاحال ان کی طلاق کے معاملات مکمل نہیں ہوئے لیکن یہ طے ہے کہ ان کے درمیان طلاق ہوگی۔

سبحان عمیس کی جانب سے اہلیہ سے علیحدگی اور ان سے جلد طلاق کے معاملات طے ہوجانے کی پوسٹ وائرل ہوگئی اور دوسرے سوشل میڈیا پیجز نے بھی اسے شیئر کیا۔

شوبز شخصیات اور مداحوں نے ان کی شادی ختم ہونے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

