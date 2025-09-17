  • KHI: Partly Cloudy 28°C
  • LHR: Clear 32°C
  • ISB: Clear 28.4°C
  • KHI: Partly Cloudy 28°C
  • LHR: Clear 32°C
  • ISB: Clear 28.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ڈیرہ بگٹی: سندھ وبلوچستان کے سرحدی مقام پر بارودی سرنگ کے دھماکے، 3 افراد جاں بحق

ویب ڈیسکشائع 17 ستمبر 2025 04:38pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں سندھ اور بلوچستان کے سرحدی مقام یارو پٹ میں بارودی سرنگ کے 2 دھماکوں کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوگئے۔

ڈان نیوز کے مطابق ڈیرہ بگٹی میں سندھ اور بلوچستان کے سرحدی مقام یارو پٹ میں بارودی سرنگ کے 2 دھماکے ہوئے ہیں۔

دھماکوں کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوگئے ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں جب کہ لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

دوسری جانب، پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لیکر سرچ آپریشن شروع کردیا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ولاگ میں والد کے آخری لمحات دکھانے پر خواتین ولاگرز کو تنقید کا سامنا

2

جعلی فٹبال ٹیم بنا کر 17 نوجوانوں کو جاپان بھیجنے کا انکشاف

3

دوران آپریشن مریض کو چھوڑ کر نرس کے ساتھ جنسی عمل کرنے والے ڈاکٹر کام کے اہل قرار

4

ننھے اسٹار عمر شاہ کی تدفین کردی گئی

5

اسلام آباد ہائیکورٹ کی جسٹس ثمن کو چیف جسٹس کیخلاف شکایت پر نوٹس لینے کے بعد ہٹا دیا گیا

6

جس کے پاس موبائل فون ہے وہ اسرائیل کا ایک ’ٹکڑا‘ اٹھائے ہوئے ہے، نیتن یاہو

7

وہاڑی: سیلاب سے متاثرہ بستی میں 40 فٹ لمبا اژدھا نکل آیا

8

اسلام آباد ہائیکورٹ کا چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا حکم

کارٹون

کارٹون : 17 ستمبر 2025
کارٹون : 16 ستمبر 2025