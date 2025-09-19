آج کل کے مرد ناراض عورتوں کی طرح رویہ اختیار کرتے ہیں، مومنہ اقبال
اداکارہ مومنہ اقبال نے کہا ہے کہ آج کل کے مرد اپنے رویوں میں ناراض عورتوں کی طرح نظر آتے ہیں۔
مومنہ اقبال نے حال ہی میں ’فوشیا میگزین‘ کو انٹرویو دیا، جہاں انہوں نے ذاتی زندگی اور تعلقات پر کھل کر گفتگو کی۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہیں اور ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ کچھ دن قبل جب وہ ڈپریشن کا شکار تھیں تو ان کا چھوٹا بھائی ان کے لیے گجرے لے کر آیا جس پر وہ بہت خوش ہوئیں۔
مومنہ اقبال کا کہنا تھا کہ ان کے بھائی بہت محبت اور احترام سے ان کا اور چھوٹی بہن کا خیال رکھتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ شادی کے لیے کسی شخص کو پسند کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔
اداکارہ کے مطابق بھائیوں کے ساتھ ان کا جذباتی رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اب وہ کسی ایسے شخص کو قبول نہیں کر پائیں گی جو جذباتی طور پر دستیاب نہ ہو۔
انہوں نے کہا کہ ان کا بھائی صرف 19 سال کا ہے لیکن وہ ان کا بہت خیال رکھتا ہے، جیسے گاڑی میں بیٹھتے وقت دروازہ کھولنا، اسی وجہ سے وہ اکثر کہتی ہیں کہ شاید ان کی شادیاں نہ ہوں کیونکہ بھائیوں نے انہیں بہت پروٹوکول دیا ہوا ہے اور یہ عادت بھائیوں کو والد سے ملی ہے۔
محبت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے مومنہ اقبال نے کہا کہ انہیں زندگی میں ایک بار شدید محبت ہوئی تھی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ رشتہ ختم ہوگیا، اب وہ دوبارہ محبت نہیں کرنا چاہتیں کیونکہ ان کے مطابق جب سامنے والا کمظرف ہو تو چیزیں ختم ہوجاتی ہیں۔
ان کا ماننا ہے کہ آج کل کی عورتوں نے مردوں کو مرد رہنے نہیں دیا، خواتین کے ناز نخرے اٹھانے کے باعث اب مرد بھی ناراض عورتوں کی طرح رویہ اختیار کرتے ہیں اور اپنی اصل شخصیت برقرار نہیں رکھ پا رہے۔
اداکارہ نے بتایا کہ جب انہیں محبت ہوئی تھی تو وہ سمجھتی تھیں کہ سامنے والا ان کا خیال رکھے گا، لیکن جب اسی شخص نے ان کے خواب توڑ دیے تو انہیں یقین ہوگیا کہ محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اب وہ یہ ماننے لگی ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی کا محافظ نہیں ہوتا۔