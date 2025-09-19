ہانگ کانگ میں دوسری جنگِ عظیم کا بم ملنے کے بعد 6 ہزار افراد کے انخلا کا منصوبہ
ہانگ کانگ نے ایک تعمیراتی مقام پر دوسری جنگِ عظیم کا بم ملنے کے بعد ہزاروں رہائشیوں کو انخلا کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ بم کی لمبائی تقریباً 1.5 میٹر اور وزن تقریباً 450 کلوگرام ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ اب بھی ’مکمل طور پر فعال‘ ہے۔
ہانگ کانگ پولیس ڈسٹرکٹ کمانڈر اینڈی چان نے کہا کہ ’بم کو ناکارہ بنانے میں انتہائی زیادہ خطرات شامل ہیں، اس لیے ہمیں ہنگامی انخلا کا منصوبہ بنایا۔‘
پولیس نے مزید کہا کہ جمعہ کی رات کو کوئری بے علاقے کی 18 رہائشی عمارتوں سے تقریباً 6 ہزار افراد کو نکالا جائے گا، اور بم کو ناکارہ بنانے کا کام ہفتہ کی صبح جلد شروع ہوگا۔
ہانگ کانگ دوسری جنگِ عظیم کے دوران جاپان کی مکمل ایشیائی مہم کا ابتدائی ہدف تھا، اس دوران شہر میں جاپانی اور اتحادی افواج کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، اور آج بھی تقریباً 100 سال بعد کوہ پیماؤں اور تعمیراتی مزدوروں کو اس علاقے میں وقتاً فوقتاً بغیر پھٹے ہوئے بم ملتے ہیں۔
مئی 2018 میں ہانگ کانگ کے وان چائی ضلع میں ایک بم دریافت ہوا تھا، جس کے باعث حکام کو 1200 رہائیشیوں کا انخلا کرنا پڑا تھا۔
پولیس نے کہا کہ آج برآمد کیا جانے والا بغیر پھٹا ہوا بم اسی نوعیت کا ہے، جیسا 2018 میں ملا تھا، اُس وقت بم کو ناکارہ بنانے کے عمل میں تقریباً 20 گھنٹے لگے تھے۔