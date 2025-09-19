  • KHI: Partly Cloudy 25.8°C
  • LHR: Clear 27.5°C
  • ISB: Clear 24.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 25.8°C
  • LHR: Clear 27.5°C
  • ISB: Clear 24.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ہانگ کانگ میں دوسری جنگِ عظیم کا بم ملنے کے بعد 6 ہزار افراد کے انخلا کا منصوبہ

ویب ڈیسکشائع 19 ستمبر 2025 08:59pm
— فائل فوٹو:
— فائل فوٹو:

ہانگ کانگ نے ایک تعمیراتی مقام پر دوسری جنگِ عظیم کا بم ملنے کے بعد ہزاروں رہائشیوں کو انخلا کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ بم کی لمبائی تقریباً 1.5 میٹر اور وزن تقریباً 450 کلوگرام ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ اب بھی ’مکمل طور پر فعال‘ ہے۔

ہانگ کانگ پولیس ڈسٹرکٹ کمانڈر اینڈی چان نے کہا کہ ’بم کو ناکارہ بنانے میں انتہائی زیادہ خطرات شامل ہیں، اس لیے ہمیں ہنگامی انخلا کا منصوبہ بنایا۔‘

پولیس نے مزید کہا کہ جمعہ کی رات کو کوئری بے علاقے کی 18 رہائشی عمارتوں سے تقریباً 6 ہزار افراد کو نکالا جائے گا، اور بم کو ناکارہ بنانے کا کام ہفتہ کی صبح جلد شروع ہوگا۔

ہانگ کانگ دوسری جنگِ عظیم کے دوران جاپان کی مکمل ایشیائی مہم کا ابتدائی ہدف تھا، اس دوران شہر میں جاپانی اور اتحادی افواج کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، اور آج بھی تقریباً 100 سال بعد کوہ پیماؤں اور تعمیراتی مزدوروں کو اس علاقے میں وقتاً فوقتاً بغیر پھٹے ہوئے بم ملتے ہیں۔

مئی 2018 میں ہانگ کانگ کے وان چائی ضلع میں ایک بم دریافت ہوا تھا، جس کے باعث حکام کو 1200 رہائیشیوں کا انخلا کرنا پڑا تھا۔

پولیس نے کہا کہ آج برآمد کیا جانے والا بغیر پھٹا ہوا بم اسی نوعیت کا ہے، جیسا 2018 میں ملا تھا، اُس وقت بم کو ناکارہ بنانے کے عمل میں تقریباً 20 گھنٹے لگے تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپین شپ: ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا میڈل کی دوڑ سے باہر

2

ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ: ارشد ندیم نے فائنل کیلئے کوالیفائی کرلیا

3

پاک-بھارت میچ، فوری ایکشن نہ لینے پر ڈائریکٹر انٹرنیشنل افیئر معطل

4

متنازع میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستان کے کپتان اور مینجر سے معافی مانگ لی

5

میچ ریفری کی بھارتی عہدیداروں کے ساتھ ملی بھگت ثابت ہوگئی

6

ایشیا کپ 2025: پاک-بھارت ہائی وولٹیج مقابلہ 14 ستمبر کو شیڈول

7

ایشیا کپ: پاکستان کی یو اے ای کو 41 رنز سے شکست، 21 ستمبر کو سپر فور میں دوبارہ بھارت سے مقابلہ ہوگا

8

ایشیا کپ: پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہ ملانے پر بھارتی کرکٹرز پر اپنوں کی تنقید

کارٹون

کارٹون : 19 ستمبر 2025
کارٹون : 18 ستمبر 2025