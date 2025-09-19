  • KHI: Partly Cloudy 25.8°C
  • LHR: Clear 27.5°C
  • ISB: Clear 24.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 25.8°C
  • LHR: Clear 27.5°C
  • ISB: Clear 24.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بیلا حدید ’لائم‘ بیماری کی وجہ سے ہسپتال داخل

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 19 ستمبر 2025 09:00pm
—فوٹو: فیس بک
—فوٹو: فیس بک

فلسطینی نژاد امریکی سپر ماڈل بیلا حدید کو ان کی موروثی بیماری ’لائم‘ کی وجہ سے ہسپتال داخل کرادیا گیا۔

بیلا حدید نے چند دن قبل انسٹاگرام پر ہسپتال سے تصاویر شیئر کی تھیں، تاہم انہوں نے بیماری سے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔

ماڈل کی جانب سے شیئر کی گئی تصاویر میں بیلا حدید کو آبدیدہ بھی دیکھا گیا جب کہ انہیں ہسپتال کے بستر اور متعدد طبی آلات کے ساتھ بھی دیکھا گیا۔

بعد ازاں بیلا حدید کی والدہ نے بیٹی کی بیماری سے متعلق بتاتے ہوئے لکھا کہ ان کی بیٹی کافی عرصے سے بیماری سے لڑ رہی ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ صحت یاب ہوکر اپنے درد اور بیماری کی کہانی خود دنیا کو بتائیں گی۔

انہوں نے بتایا کہ بیلا حدید ’لائم ڈیزیز‘ کا شکار ہیں اور یہ کہ ان کی بیماری تکلیف دہ ہے، وہ بطور ماں اپنی بیٹی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتیں۔

والدہ بیلا حدید نے لکھا کہ وہ خود بھی ’لائم ڈیزیز‘ کا شکار ہیں اور تاحال وہ علاج کرواتی ہیں لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو طاقت اور ہمت دینے کی خاطر اپنی بیماری پر بات کرنا چھوڑ دی تھی۔

انہوں نے لکھا کہ اب وہ اپنی بیماری اور تکلیف کو بھول کر اپنے بچوں کی تکلیف کے لیے فکر بند ہیں لیکن انہیں امید ہے کہ ان کی بیٹی جلد صحت یاب ہوکر دنیا کو اپنی کہانی خود بتائیں گی۔

خیال رہے کہ بیلا حدید، ان کی والدہ یولندا اور بھائی انور حدید میں 2012 میں ’لائم ڈیزیز‘ کی تشخیص ہوئی تھی، تب سے وہ وقتا بوقتا اس کا علاج کرواتے آ رہے ہیں۔

’لائم ڈیزیز‘ عام طور پر امریکا، شمال مشرقی اور وسطی اٹلانٹک علاقوں، یورپ، اور کینیڈا میں پائی جاتی ہے، یہ بیماری نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں بھی موجود ہے۔

لائم بیماری بورریلیا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ بیکٹیریا عام طور گھاس، جھاڑیوں اور جنگلات میں پائے جانے والے کیڑے چچڑ (tick) کے کاٹنے سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے اور بعد ازاں یہ بیکٹیریا بیماری میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

اس بیماری میں عام طور پر چچڑ کے کاٹنے کے بعد متاثرہ جگہ پر سرخ یا سیاہ دھبہ بن جاتا ہے، جس کے کچھ ہی دن بعد سر درد، بخار، شدید تھکاوٹ، جوڑوں میں درد اور اکڑن اور لمز نوڈز کے سوجنے کا عمل شروع ہوجاتا ہے۔

اگرچہ یہ بیماری جان لیوا نہیں، تاہم بعض کیسز میں یہ شدید اور موروثی بیماریوں یا پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے، عام طور پر بعض مریضوں میں بیماری ہونے کے کئی ہفتوں تک علامات ظاہر نہیں ہوتیں، جس وجہ سے اس بیماری کے کچھ کیسز پیچیدہ ہوجاتے ہیں۔

لائم بیماری کو شدید اعصابی (نیورولاجیکل) بیماری میں شمار کیا جاتا ہے، بیلا حدید سے قبل یہ متعدد معروف شوبز اور میوزک شخصیات کو لاحق ہو چکی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاک-سعودیہ دفاعی معاہدے کے ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز ہے، بھارتی وزارت خارجہ

2

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

3

ایک ملک کیخلاف جارحیت دونوں پر حملہ تصور ہوگا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ

4

ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپین شپ: ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا میڈل کی دوڑ سے باہر

5

وزیراعظم سعودی عرب سے برطانیہ روانہ، تاریخی استقبال پر ولی عہد سے اظہار تشکر

6

ننھے اسٹار عمر شاہ کی انتقال سے قبل کیا کیفیت تھی؟ چچا نے تفصیل بیان کردی

7

سعودیہ اور پاکستان جارح کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک، سعودی وزیر دفاع

8

اسرائیل اور غزہ کا معاملہ پیچیدہ ہے مگر حل ہوجائے گا، افغانستان سے بگرام ایئربیس واپس لینا چاہتے ہیں، ٹرمپ

کارٹون

کارٹون : 19 ستمبر 2025
کارٹون : 18 ستمبر 2025