  • KHI: Partly Cloudy 29.4°C
  • LHR: Clear 36.5°C
  • ISB: Clear 31.2°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.4°C
  • LHR: Clear 36.5°C
  • ISB: Clear 31.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

رجب بٹ کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، یوٹیوبر کا دعویٰ

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 20, 2025 اپ ڈیٹ September 20, 2025 03:13pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

یوٹیوبر رجب بٹ کی اپنے ہاں پہلے بچے کی پیدائش پر خوشیاں منانے کی ویڈیوز وائرل ہوگئیں، تاہم انہوں نے تاحال اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے والد بننے کی کوئی تصدیق نہیں کی۔

متعدد یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کی جانب سے رجب بٹ کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش کی ویڈیوز شیئر کی گئیں، جن میں یوٹیوبر کی اہلیہ ایمان بٹ کو ہسپتال کے بستر پر دیکھا جا سکتا ہے۔

یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ رجب بٹ کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوگئی۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں رجب بٹ کو بیٹے کی پیدائش پر برطانیہ میں جشن بھی مناتے دیکھا جا سکتا ہے۔

ایک ویڈیو میں رجب بٹ اپنی والدہ سے فون پر بات بھی کرتے دکھائی دیے، جس میں وہ والدہ کو دادی بن جانے پر مبارک باد بھی دیتے دکھائی دیے۔

رجب بٹ نے والدہ کو بتایا کہ جلد ہی پوری رجب بٹ فیملی بچے کی پیدائش کا جشن منائے گی اور خوشیوں کے دن آنے والے ہیں۔

رجب بٹ نے ایمان بٹ سے دسمبر 2024 میں شادی کی تھی اور شادی کے ایک سال بعد ان کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔

شادی کے چند ماہ بعد ان کے اور اہلیہ کے درمیان مبینہ اختلافات کی خبریں بھی پھیلتی رہیں لیکن انہوں نے کبھی ایسی خبروں پر وضاحت نہیں دی تھی۔

شادی کے چند ہفتوں بعد ہی رجب بٹ کو پولیس نے شادی کے تحفے میں شیر کا بچہ وصول کرنے کے الزام میں گرفتار کرلیا تھا اور بعد ازاں ان کے خلاف دیگر تنازعات بھی سامنے آئے اور انہیں متعدد بار گرفتار کرکے بعد ازاں رہا کردیا گیا۔

رجب بٹ پر چند ماہ قبل توہین مذہب کا الزام بھی لگا، جس کے بعد وہ بیرون ملک منتقل ہوگئے، ابتدائی طور پر خبریں تھیں کہ وہ متحدہ عرب امارات (یو اے ای) منتقل ہوگئے لیکن بعد ازاں خبریں آئیں کہ وہ برطانیہ شفٹ ہوگئے۔

رجب بٹ نے خود پر توہین مذہب کے الزامات لگنے کے بعد معافی بھی مانگی تھی لیکن کبھی انہوں نے بیرون ملک منتقل ہونے سے متعلق کوئی وضاحت نہیں کی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

2

پاک-سعودیہ شراکت داری: وہ معاہدہ جس کی گونج دنیا نے سنی!

3

اداریہ: ’اگر مسلم ممالک نیٹو بنانا چاہیں تو اس کا ڈھانچہ پہلے سے موجود ہے‘

4

محمد نبی سے آخری اوور میں 5 چھکے کھانے والے سری لنکن اسپنر کے والد چل بسے

5

پاک-سعودی عرب دوطرفہ دفاعی معاہدے پر ماہرین کیا کہتے ہیں؟

6

غیرقانونی مقیم افغانوں کے دہشتگردی میں ملوث ہونے کے مستند شواہد ہیں، ترجمان پاک فوج

7

اسلام آباد ہائیکورٹ کے 5 ججز کا چیف جسٹس کے اقدامات کےخلاف سپریم کورٹ سے رجوع

8

سندھ کا سیلاب جو انڈس ڈیلٹا کے لیے خوشحالی کا پروانہ ہوتا ہے

کارٹون

کارٹون : 20 ستمبر 2025
کارٹون : 19 ستمبر 2025