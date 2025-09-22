ٹک ٹاک کے باعث ڈرائیورز نے چرس پینا کم کردیا، محمد احمد
سینئر اداکار محمد احمد کا ماننا ہے کہ ٹک ٹاک کے باعث لمبے سفر کرنے والے ڈرائیورز نے چرس پینا کم کر دیا۔
محمد احمد نے حال ہی میں ’سما ٹی وی‘ کے مارننگ شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے انڈسٹری، ڈراموں اور سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں معیاری ڈرامے ضرور بنتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ ان کے موضوعات صرف علم رکھنے والے افراد کو سمجھ آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ریٹنگز بھی کم آتی ہیں۔
اداکار کے مطابق اس کے برعکس ایسے ڈرامے زیادہ بنائے جاتے ہیں جن میں کوئی خاص پیغام نہیں ہوتا مگر ان کی ریٹنگز زیادہ آتی ہیں۔
انہوں نے انڈسٹری کے معاہدوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈراما انڈسٹری میں ہونے والے معاہدے 90 فیصد پروڈیوسرز کے حق میں ہوتے ہیں، جب کہ اس میں لکھاریوں اور اداکاروں کے لیے بہت کم گنجائش رکھی جاتی ہے۔
پروگرام کے دوران محمد احمد نے اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کی وجہ بھی بتائی۔
ان کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک پر ان کی ویڈیوز پر مثبت تبصرے کم آتے تھے اور بعض لوگ منفی کمنٹس کرتے ہوئے انہیں ان کی عمر کا طعنہ دیتے تھے، جب کہ وہی ویڈیوز انسٹاگرام پر پوسٹ کرنے پر ایسا کم ہوتا ہے۔
انہوں نے ٹک ٹاک کے حوالے سے کہا کہ اس پلیٹ فارم کی وجہ سے ہائی وے پر سفر کرنے والے ڈرائیورز نے چرس پینا کم کر دیا، کیونکہ وہ گاڑی روک کر ویڈیوز بناتے یا پھر انہیں پوسٹ کیا کرتے تھے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہائی وے پر سفر کے دوران بنائی گئی ٹک ٹاک ویڈیوز بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔
محمد احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بدولت دیہی علاقوں سے کئی تخلیقی لوگ سامنے آئے، جن کی ویڈیوز منفرد اور دلچسپ ہوتی ہیں۔