کامیاب گلوکار بنا تو والد بھی کہنے لگے یہ میرے بیٹے ہیں، وارث بیگ

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 22, 2025 اپ ڈیٹ September 22, 2025 08:25pm
مقبول پلے بیک گلوکار وارث بیگ نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے والد ان کی گلوکاری سے خوش نہیں تھے لیکن جب وہ مقبول گلوکار بنے تو ان کے والد فخر سے کہنے لگے کہ وہ ان کے بیٹے ہیں۔

وارث بیگ نے ’نیو ٹی وی‘ کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد کاروباری شخص تھے، والد سمیت گھر کے دوسرے اہل خانہ بھی ان کی گوکاری سے ںاخوش تھے۔

انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ نے شاید ان کے بچپن میں ہی یہ بات سمجھ لی تھی کہ ان کی آواز اچھی ہے، اس لیے وہ ان کی گلوکاری کی حمایت کرتی تھیں۔

انہوں نے بتایا کہ ان کے مشہور ہونے سے قبل ہی والدہ انتقال کر گئیں لیکن آج وہ جس مقام پر ہیں، اس میں ان کی والدہ کا ہاتھ ہے۔

وارث بیگ والدہ کی محبت اور شفقت پر بات کرتے ہوئے جذباتی بھی ہوگئے اور کہا کہ والد ان کی گلوکاری سے ناخوش ہوتے تھے، وہ ہمیشہ انہیں گلوکاری سے دور ہونے کی ہدایت کرتے رہتے تھے۔

ان کے مطابق والدین کبھی بھی بچوں کا برا نہیں سوچتے، والد ان کی بہتری کےلیے ایسا کہا کرتے تھے، وہ ان کے شوق کو نہیں دیکھ رہے تھے، بس چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کوئی ایسا کام کرے، جس سے ان کی زندگی اچھے گزرے۔

گلوکار کا کہنا تھا کہ والدہ ہمیشہ ان کے والد کو سفارش کرتی رہتی تھیں، شادی اور دیگر تقریبات میں بھی والد کو ساتھ لے جانے کا کہتی رہتی تھیں۔

وارث بیگ کے مطابق جب انہوں نے گلوکاری میں نام پیدا کیا اور والد کے دوست ان سے بیٹے کو ساتھ لے کر آنے کی فرمائش کرنے لگے، تب ان کے والد ان سے خوش ہوئے اور انہیں بھی اچھا لگا کہ والد ان سے خوش ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ جب وہ مقبول گلوکار بنے، تب ان کے والد نے انہیں اپنا بیٹا کہنا شروع کیا، اس سے قبل وہ انہیں گلوکاری نہ کرنے کی ہدایت کرتے رہتے تھے۔

