  • KHI: Partly Cloudy 28°C
  • LHR: Clear 35.2°C
  • ISB: Clear 31.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 28°C
  • LHR: Clear 35.2°C
  • ISB: Clear 31.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

معروف امپائر ہرالڈ ڈکی برڈ 92 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

اسپورٹس ڈیسک شائع September 23, 2025 اپ ڈیٹ September 23, 2025 05:13pm
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: کرک انفو

غیر جانبدار فیصلوں اور منفرد انداز میں آؤٹ دینے والے معروف انٹریشنل امپائر ہرالڈ ڈکی برڈ 92 برس کی عمر میں انگلینڈ میں انتقال کر گئے ہیں۔

کرکٹ ویب سائٹ ’کرک انفو‘ کی رپورٹ کے مطابق نے ہرالڈ ڈکی برڈ نے امپائرنگ کیریئر کے دوران 3 ورلڈ کپ کے فائنل مقابلوں میں ذمہ داریاں نبھائیں، انہوں نے مجموعی طور پر 66 ٹیسٹ اور 69 ایک روزہ میچز میں بھی امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیئے۔

رپورٹ کے مطابق ڈکی برڈ نے 1956 میں کرکٹ میں اپنے کیریئر کا آغاز بطور ٹاپ آرڈر بلے باز کیا تاہم بعد ازاں وہ یارک شائر کاؤنٹی کے صدر بھی بن گئے تھے۔

ڈکی برڈ نے 32 برس کی عمر میں فرسٹ کلاس کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، انہوں نے 1970 میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ میں امپائرنگ کے فرائض انجام دیئے۔

کرکٹ میں بے مثال خدمات پر انہیں 1986 میں ممبر آف دی آرڈر آف دی برٹش امپائر (ایم بی ای) اور 2012 افسر آف دی آرڈر آف دی برٹش ایمپائر (او بی ای) کے اعزازات سے بھی نوازا گیا۔

ڈکی برڈ نے 93 فرسٹ کلاس میچز بھی کھیلے جس میں انہوں نے 3 ہزار 314 رنز اسکور کیے۔

یارکشائر کاؤنٹی نے ایک بیان میں بتایا کہ ڈکی برڈ اپنی رہائشی گاہ پر پُرسکون انداز میں انتقال کر گئے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

2

خلیج تعاون کونسل کا شینگن ماڈل کی طرز پر مشترکہ سیاحتی ویزا متعارف کرانے کا فیصلہ

3

آوازیں کسنے والے بھارتی شائقین کو حارث رؤف کا کرارہ جواب

4

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

5

اقوام متحدہ کی ستمبر کے آخر میں پاک-بھارت سرحد پر غیرمعمولی بارشوں کی پیشگوئی

6

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

7

امریکا: ٹرمپ کے ساتھی چارلی کرک کی بیوہ کا شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان

8

سپریم کورٹ: رجسٹرار آفس نے اسلام آباد ہائیکورٹ کے 5 ججز کی درخواستیں اعتراضات لگاکر واپس کردیں

کارٹون

کارٹون : 23 ستمبر 2025
کارٹون : 22 ستمبر 2025