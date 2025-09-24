  • KHI: Partly Cloudy 27.1°C
  • LHR: Clear 31.2°C
  • ISB: Clear 26.2°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.1°C
  • LHR: Clear 31.2°C
  • ISB: Clear 26.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کامیابی اور شہرت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، حمیرا ارشد

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 24 ستمبر 2025 07:54pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

ماضی کی مقبول پلے بیک گلوکارہ حمیرا ارشد نے کہا ہے کہ ہر انسان کو کامیابی اور شہرت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، کوئی کامیابی آسانی اور مفت میں نہیں ملتی۔

گلوکارہ نے حال ہی میں مزاحیہ پروگرام ’مذاق رات‘ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔

پروگرام کے دوران انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں زندگی میں ہی اتنی محبت اور پیار ملا، جس کی وہ حقدار تھیں، ریاست کی جانب سے انہیں ایوارڈ بھی دیا گیا۔

ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ وہ بچپن سے ہی گنگناتی تھیں اور انہیں گلوکاری کا شوق تھا لیکن انہوں نے کبھی گلوکارہ بننے کا نہیں سوچا تھا۔

ان کے مطابق ان کی والدہ ذاکرہ تھیں جو پاکستان ٹیلی وژن (پی ٹی وی) پر پروگرامات کرتی تھیں، ایک دن وہ والدہ کے ساتھ گئیں تو انہیں بھی موقع ملا۔

انہوں نے بتایا کہ والدہ کے ساتھ پی ٹی وی پر جانے کے بعد انہیں کم عمری میں گلوکاری کا موقع ملا تو انہوں نے ’صدا ہو اپنے پیار کی‘ گانا گایا جو کہ خوش قسمتی سے بہت مشہور ہوا۔

حمیرا ارشد کا کہنا تھا کہ پہلے ہی گانا ان کے لیے بخت لایا اور وہ مقبول ہوگئیں، وہ معروف گلوکارہ بن گئیں۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ انہیں کیریئر کے آغاز میں صفائی کرنے اور جھاڑو لگانے والے دو ایسے مداح ملے، جو انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، ان سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔

گلوکارہ نے بتایا کہ حیران کن طور پر انہوں نے جب جھاڑو لگانے والے مداحوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلایا تو الٹا وہ انہیں کہنے لگے کہ کیا گلوکارہ انہیں جانتی ہیں؟ کیا وہ ان کی مداح ہیں؟ جس پر وہ حیران بھی رہ گئیں۔

ایک اور سوال کے جواب میں حمیرا ارشد نے اعتراف کیا کہ دیگر کی طرح انہوں نے بھی کامیابی اور شہرت کی قیمت ادا کی اور ہر فنکار کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ آرٹسٹ بننے کے بعد سب سے بڑی قربانی اپنی ذاتی زندگی کا ختم ہوجانا ہوتا ہے، کسی بھی شخص کی پرائیویسی نہیں رہتی، وہ عوامی ملکیت بن جاتا ہے۔

ان کے مطابق آرٹسٹ ایسا چوراہا بن جاتا ہے، جہاں ہر آنے اور جانے والا شخص کھڑے ہوکر آرٹسٹ کے لیے کچھ بھی بول سکتا ہے اور ہر آرٹسٹ کو ایسی قربانی دینی پڑتی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

امریکا کے بعد چین ایئرکرافٹ کیریئر سے جدید لڑاکا طیارے لانچ کرنے والا دوسرا ملک بن گیا

2

افغان کمسن لڑکا طیارے کے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر دہلی پہنچنے میں کامیاب

3

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

4

اماراتی محقق کے چار بیویوں اور 100 بچوں کے انکشاف سے سب حیران

5

کراچی: گرفتار شربت فروش کا ایک ایک بچی کو کئی کئی بار زیادتی کا نشانہ بنانے کا اعتراف

6

وادی تیراہ میں خواتین اور بچوں سمیت21 افراد کی اموات پر عوام میں غم و غصہ

7

سعودی عرب کے مفتی اعظم، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ انتقال کر گئے

8

کراچی: لانڈھی میں 6 روز سے لاپتا والدین کا اکلوتا بیٹا زیادتی کے بعد قتل، 2 مشتبہ افراد گرفتار

کارٹون

کارٹون : 24 ستمبر 2025
کارٹون : 23 ستمبر 2025