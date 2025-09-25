  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
  • LHR: Sunny 35.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 28.6°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
  • LHR: Sunny 35.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 28.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

افغانستان کیخلاف کامیابی کے بعد والد کے انتقال کی خبر، پی سی بی حکام نے دنتھ ویلالاگے کی ہمت بندھائی

ویب ڈیسک شائع September 25, 2025 اپ ڈیٹ September 25, 2025 12:26pm
— فوٹو: اے اسپورٹس
— فوٹو: اے اسپورٹس

افغانستان کے خلاف شاندار کامیابی کے فوراً بعد سری لنکن اسپنر دنتھ ویلالاگے کو والد کے انتقال کی افسوسناک خبر ملی تھی، پاکستان اور سری لنکا کے میچ کے اختتام پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام اور کپتان سلمان آغا نے ان سے ملاقات کر کے اس دکھ کی گھڑی میں ان کا حوصلہ بڑھایا۔

ایشیا کپ 2025 کے سپر فور مرحلے کے اہم میچ میں سری لنکا کے خلاف پاکستان کی سنسنی خیز فتح کے بعد پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا اور پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے اعلیٰ حکام نے سری لنکن اسپنر دنتھ ویلالاگے سے ملاقات کی اور ان کے والد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔

اس موقع پر وائٹ بال ہیڈ کوچ مائیک ہیسن، چیف آپریٹنگ منیجر سمیر احمد سید، پی سی بی کے مشیر سلمان نصیر اور ٹیم منیجر نوید اکرم چیمہ بھی کپتان کے ہمراہ موجود تھے۔

انہوں نے نوجوان کرکٹر سے یکجہتی کا اظہار کیا اور اس مشکل وقت میں ان کی حوصلہ افزائی کی، کپتان سلمان علی آغا نے کرکٹر کی ہمت بندھائی۔

دنتھ ویلالاگے کو والد کے انتقال کی افسوسناک خبر ابوظبی کے شیخ زید کرکٹ اسٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف چھ وکٹوں سے کامیابی کے فوراً بعد ملی تھی، یہ وہ جیت تھی جس نے سری لنکا کو سپر فور مرحلے تک رسائی دلائی۔

سری لنکن اسپنر دنتھ کے والد سورنگا ویلالاگے دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے، جب کہ وہ اس وقت سری لنکن ٹیم کی ذمے داری پر موجود تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

امریکا کے بعد چین ایئرکرافٹ کیریئر سے جدید لڑاکا طیارے لانچ کرنے والا دوسرا ملک بن گیا

2

افغان کمسن لڑکا طیارے کے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر دہلی پہنچنے میں کامیاب

3

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

4

اماراتی محقق کے چار بیویوں اور 100 بچوں کے انکشاف سے سب حیران

5

کراچی: گرفتار شربت فروش کا ایک ایک بچی کو کئی کئی بار زیادتی کا نشانہ بنانے کا اعتراف

6

وادی تیراہ میں خواتین اور بچوں سمیت21 افراد کی اموات پر عوام میں غم و غصہ

7

سعودی عرب کے مفتی اعظم، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ انتقال کر گئے

8

کراچی: لانڈھی میں 6 روز سے لاپتا والدین کا اکلوتا بیٹا زیادتی کے بعد قتل، 2 مشتبہ افراد گرفتار

کارٹون

کارٹون : 25 ستمبر 2025
کارٹون : 24 ستمبر 2025