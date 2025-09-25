  • KHI: Partly Cloudy 26.3°C
احسن اقبال پاک چین مشترکہ تعاون کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے

طاہر شیرانیشائع 25 ستمبر 2025 10:26pm
فائل فوٹو: ڈان نیوز
فائل فوٹو: ڈان نیوز

وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کل بیجنگ میں منعقد ہونے والی پاک چین مشترکہ تعاون کمیٹی (جے سی سی) کے 14 ویں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔

وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ پاک چین مشترکہ تعاون کمیٹی سی پیک کا سب سے اعلیٰ فیصلہ ساز فورم ہے، جہاں جاری منصوبوں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ آئندہ مرحلے کے لیے نئے شعبے اور منصوبے شامل کیے جائیں گے۔

احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک کی 14 ویں جے سی سی ایک تاریخی موڑ ہے جو فیز ٹو کے آغاز کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔ اس اجلاس میں سی پیک کے اگلے مرحلے کا باضابطہ آغاز کیا جائے گا جسے حقیقی معنوں میں عوامی خوشحالی کی راہداری میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ سی پیک 2.0 محض ایک انفرا اسٹرکچر پروگرام نہیں بلکہ پاکستان کی خوشحال اور مضبوط ترقی کے لیے ایک اقدام ہے جو جامع ترقی اور عالمی مسابقت کو یقینی بنائے گی۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ سی پیک فیز ٹو کا مقصد پاکستان کی سب سے بڑی طاقت یعنی عوام کو بااختیار بنا کر معیشت کے ’ سافٹ ویئر’ کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ مرحلہ نوجوانوں کی صلاحیتوں، ہنر اور جدت پر مبنی ہوگا۔ اس میں عوام رہنما کردار ادا کریں گے جبکہ برآمدات معیشت کی محرک قوت ہوں گی۔

وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی نے کہا کہ پاکستان اور چین اپنی تاریخی شراکت داری کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جو خطے میں امید اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔

